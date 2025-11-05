باشگاه خبرنگاران جوان - رضا کایالپ، کشتیگیر ترکیهای اعلام کرد که دادگاه داوری ورزش (CAS) درخواست تجدیدنظر او علیه محرومیت ۴ سالهاش را پذیرفته و او از اول ژانویه ۲۰۲۶ میتواند دوباره در مسابقات شرکت کند. با تصمیم CAS، حکم کایالپ از ۴ سال به ۱۸ ماه کاهش یافت.
پیشتر قهرمان جهان و اروپا، به دلیل استفاده از داروهای مسکن برای دردش توسط آژانس جهانی ضددوپینگ به مدت ۴ سال از مسابقات محروم شده بود.
کایالپ با بیان اینکه ۱.۵ سال یک روند خستهکننده را پشت سر گذاشته است، گفت: وقتی این حادثه قبل از المپیک ۲۰۲۴ پاریس برای من اتفاق افتاد، صادقانه بگویم خیلی ناامید شدم. آنقدر ناامید بودم که ۵ روز نتوانستم درست غذا بخورم یا یک لیوان آب بنوشم. میدانستم که این روند خیلی مرا خسته خواهد کرد، اما میخواستم تمام تلاشم را برای مبارزه انجام دهم. چون باید ثابت میکردم که عمداً کاری نکردهام. ۲۰ سال است که در تیم ملی هستم و نزدیک به ۳۰ سال است که کشتی میگیرم. در هر مسابقهای که شرکت کردیم، تست دوپینگ دادیم و خدا را شکر، از همه آنها سربلند بیرون آمدیم.
او در بخش بعدی صحبتهایش افزود: از اول ژانویه، اگر بخواهم میتوانم به کشتی ادامه دهم. مهمترین چیز این است که میتوانم خودم را دوباره نشان دهم. پیروزی در این پرونده مرا بسیار خوشحال کرد. به عنوان یکی از ورزشکارانی که بیشترین مدال را کسب کرده، ثابت کردم که عمداً چنین کاری نکردهام. ثابت کردم که آن را برای درمان خودم استفاده کردم.
کایالپ همچنین در پایان از حمایتهای طاها آکگل رئیس فدراسیون کشتی ترکیه نیز تشکر و قدردانی کرد.