باشگاه خبرنگاران جوان - صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با همکاری سندیکای بیمه گران ایران و پیگیریهای مستمر، مجوز صدور بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی را از بیمه مرکزی دریافت کرد. رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: هدف از راهاندازی این طرح، افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه، افزایش تابآوری مالی خانوارها و سطح پوشش بیمهای در برابر خسارات ناشی از بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، رانش زمین و طوفان و … است.
شمس اله سلامی افزود: بر اساس بیمه پایه ارائه شده از سوی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بخشی از ارزش ساختمان واحدهای مسکونی تحت پوشش قرار دارد، در صورتی که با عرضه این بیمه تکمیلی، امکان افزایش سقف تعهدات و دریافت غرامت متناسب با ارزش واقعی برای سازه و اثاثیه منازل مسکونی فراهم میشود.
وی تصریح کرد: بنا بر بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت های بیمه می توانند، مطابق چارچوب ابلاغی نسبت به صدور بیمه نامه اقدام کنند.
سلامی ادامه داد: عرضه گسترده این بیمهنامه میتواند تأثیری چشمگیری در افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه، ایجاد آرامش خاطر در جامعه و تقویت نظام جبران خسارت در کشور داشته باشد.
وی اظهار داشت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با استقبال از همکاری فعال شرکتهای بیمه، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر نهادینهسازی فرهنگ بیمه حوادث طبیعی و حرکت بهسوی جامعهی ایمنتر و مقاومتر در برابر سوانح طبیعی می داند.
منبع: بیمه مرکزی