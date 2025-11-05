عضو هیات رئیسه مجلس گفت: سوالات ملی تعدادی از نمایندگان مجلس از وزرای ورزش و جوانان و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس اعلام کرد: سوال ملی جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از وزیر ورزش جوانان در خصوص عدم تهیه، تصویب و انتشار فهرست و بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام موضوع ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اعلام وصول شد.

وی افزود: همچنین سوال ملی سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت درخصوص نحوه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده اعلام وصول می‌شود.

جباری تاکید کرد: سوالات ملی اسدالله چراغی، نماینده دهلران در مجلس از وزیر بهداشت درخصوص علت کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات پزشکی در کشور و عدم حضور دندانپزشک در مناطق محروم نیز اعلام وصول می‌شود.

وی همچنین از اعلام وصول طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خبر داد.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه سخنان خود، گفت: متأسفانه آقای صابر کاظمی، والیبالیست جوان و با استعداد تیم ملی والیبال کشورمان، که حدود دو هفته پیش در سانحه‌ای دچار مرگ مغزی شده بود، امروز در ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح درگذشت.

جباری در ادامه اظهار کرد: این ضایعه دردناک را به ملت شریف ایران، جامعه بزرگ ورزش و مردم نجیب ترکمن‌صحرا تسلیت عرض می‌کنم.

برچسب ها: هیات رئیسه مجلس ، وزیر ورزش و جوانان ، وزیر بهداشت
