باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه مرالکو بولتز فیلیپین ۱۸ مهر خبر پیوستن سینا واحدی به این تیم را اعلام کرد، اما با وجود آغاز لیگ فیلیپین، سینا واحدی هنوز برای این تیم به میدان نرفته است.

علت این غیبت صدور مجوز بازی است و به گفته دبیر فدراسیون بسکتبال، باشگاه نفت آبادان برای جدا شدن سینا واحدی از این تیم شکایت کرده است در حالی که مجوز انتقال واحدی ربطی به باشگاه نفت ندارد.

محسن معزی دبیر فدراسیون بسکتبال، در این خصوص اظهار کرد: باشگاه نفت شکایتی مطرح کرده که باید در کمیته انضباطی بررسی شود و بعد نتیجه را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه مجوز انتقال سینا واحدی صادر شده یا خیر، گفت: مجوز انتقال سینا واحدی بنا بر قانون فیبا باید از سوی آخرین تیمی که در آن بازی کرده صادر شود. آخرین تیمی هم که او بازی کرده طبیعت است و فکر نمی‌کنم که واحدی مشکلی برای حضور در تیم فیلیپینی داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال که آیا مجوز انتقال ربطی به باشگاه نفت ندارد؟ گفت:مجوز انتقال این بازیکن مربوط به باشگاه نفت نیست. به هر حال باید منتظر نتیجه کمیته انضباطی باشیم.

منبع: ایسنا