باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله لک علی‌آبادی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این ماده بر حفظ شأن و منزلت مجلس تاکید دارد، آقای قالیباف که امروز صبح گفتند، بعد از نماز صبح پیشنهادات را مطالعه می‌کنم، از نگاه بنده گامی در جهت حفظ شأن و منزلت مجلس برداشتند تا مردم بدانند نمایندگان تلاش می‌کنند. این سخنان رئیس مجلس تلاش سایر نمایندگان را نفی نمی‌کند.

وی افزود: حتی رئیس مجلس پیشنهادات نمایندگان درخصوص انفورماتیک را پذیرفت و گفت آن را پیگیری می‌کنم. واقعیت این است که بعد از جنگ ۱۲ روزه مردم تلاش می‌کنند تا به زندگی عادی خود برگردند، اما یک عده از سیاسیون به دنبال تنش هستند. گویی ارزان‌ترین چیز در این مملکت ریختن آبروی یک فرد است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مشکل مردم، امروز مسائل معیشتی است تاکید کرد: امروز مردم به دنبال نان هستند. دیگر دعوای زرگری جواب نمی‌دهد. به جای این درگیری‌ها باید به فکر معیشت مردم باشیم. امروز کشور نیاز به عقلانیت دارد و با این صحبت‌ها ما نیاز به دشمن نداریم.

در ادامه جلسه، محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در مجلس در تذکری با اشاره به بروز فشار‌های معیشتی به مردم گفت: مردم از مشکلات معیشتی در رنج و سختی هستند و باید برای رفع این مشکلات به درستی چاره اندیشی و تدبیر کرد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر کاهش باران به بسیاری از مشکلات دامن زده است، اظهار کرد: متاسفانه با کاهش بارندگی در کشور مواجه هستیم، نباید مدیریت این وضعیت به نحوی پیش رود تا ما به جایی برسیم که بن بست مسائل باشد.

نماینده بافق و مهریز در مجلس افزود: پیشنهاد می‌کنم هیأت رئیسه مجلس به کسانی که دست اندرکاران این امر محسوب می‌شوند و به نوعی متولی تأمین آب در کشور هستند تذکر داده تا آنها نیز تدابیری را در این زمینه بیاندیشند. مسئولان باید به درستی ابعاد این مسئله را شناسایی کرده و در جهت رفع آن چاره اندیشی کنند.