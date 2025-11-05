باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی هجدهمین دوره از مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز چهارشنبه در اندونزی برگزار و حریفان ایران در مرحله گروهی مشخص شدند.

طبق قرعه‌کشی، شاگردان وحید شمسایی باید در گروه D این رقابت‌ها با تیم‌های ملی افغانستان، عربستان و مالزی دیدار کنند.

گروه‌بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

گروه A: اندونزی، عراق، قرقیزستان و کره‌جنوبی

گروه B: تایلند، ویتنام، کویت و لبنان

گروه C: ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان و استرالیا

گروه D: ایران، افغانستان، عربستان و مالزی

جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ بهمن به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتسال کشورمان با ۱۳ قهرمانی در این رقابت‌ها، به عنوان پرافتخارترین تیم آسیا شناخته می‌شود.