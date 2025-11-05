باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی - روح الله محی الدینی شهردار شهر جهانی یزد در آئین رونمایی از پوستر و اجلاس شهرهای تاریخی ایران در صحن علنی شورای شهر از میزبانی شهر جهانی یزد از اجلاسیه شهر‌های تاریخی ایران خبر داد و گفت: ۱۶۸ شهر تاریخی و ۴۳ عضو و حدود ۴۰ شهر در اجلاسیه که روز ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در یزد برگزار خواهد شد، شرکت می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته شهردار یزد جزء پنج عضو هیئت رئیسه اجلاسیه انتخاب شد که این استان ها، یزد، اصفهان، رشت، کرمان و همدان هستند.

محی الدینی با اشاره به برنامه‌های جنبی این اجلاسیه گفت: در روز اول ۲۱آبان افتتاح اجلاسیه با حضور شخصیت‌های ملی و استانی، خبرنگاران اساتید دانشگاه ها، اعضای شورای اسلامی شهر یزد و مدیران استانی و گروه‌های مختلف که بخش مرجع هستند و بخش خصوصی در بخش گردشگری و حفظ بافت تاریخی برگزار می‌شود و روز دوم نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود و ۱۲ شهر جدید که درخواست داشتند تا در این هئیت رئیسه شرکت کنند به عنوان شهر جدید معرفی خواهند شد که به ۴۳ نفر افزایش می‌یابد.

بی‌بی فاطمه حقیرالسادات رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد نیز در این مراسم گفت: یزد با دارا بودن بزرگ‌ترین بافت خشت و خام زنده جهان، ظرفیت بی‌نظیری برای تبادل تجربیات میان شهرهای تاریخی کشور دارد و برگزاری این اجلاس، فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای فرهنگی، گردشگری و عمرانی یزد در سطح ملی است.

وی افزود: در تلاشیم با برگزاری این اجلاسیه از تمامی ظرفیت‌های حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، مرمت، آموزش و حتی مشارکت دانش‌آموزان و دانشجویان استفاده کنیم تا نسل جوان بیش از پیش با هویت تاریخی شهر آشنا شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد گفت: این اجلاس می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر توسعه گردشگری و تعاملات بین‌شهری یزد باشد. در تلاشیم با دعوت از سفیران شهرهای خواهرخوانده یزد، سخنگوی وزارت امور خارجه و ریاست مجمع شهرداران آسیایی، اثرگذاری ملی و بین‌المللی این رویداد را افزایش دهیم.

نخستین دوره اجلاس شهرهای تاریخی ایران سال گذشته در اصفهان برگزار شد و شهرهای یزد، همدان، اصفهان، کرمان و قزوین به عنوان هیئت مدیره اصلی آن انتخاب شدند و اجلاس دوم نیز امسال در یزد برگزار می‌شود و شامل نشست‌های علمی، کارگاه‌های تخصصی، مجمع عمومی اجلاس و بازدید از پروژه‌های شاخص بافت تاریخی یزد خواهد بود.