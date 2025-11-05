باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه خلوصی در نشست هم افزایی بین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاونان این سازمان سخن می گفت؛ با اشاره به نقش کلیدی این حوزه در اقتصاد ملی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی سال گذشته بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد کرد و زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش موجب شده سهم صنایع معدنی به ۲۴ درصد ارزش بازار سرمایه کشور برسد، افزود: ارزش صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین ارزش کل تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی ۳۵ میلیارد دلار براورد می شود که ۱۴ میلیارد دلار از آن به صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است. خلوصی این روند را نشانه‌ای از کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه صنایع دیگر دانست.

وی از راهبردهای جدید ایمیدرو نیز سخن گفت و افزود: تکمیل زنجیره ارزش با تمرکز بر طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه فناوری‌های نوین و هوشمند، تقویت زیرساخت‌های انرژی و ایفای نقش فعال‌تر در رفع موانع تولید از اولویت‌های این سازمان است.

خلوصی با اشاره به عملکرد ایمیدرو در سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیارد دلار طرح به بهره‌برداری رسید و برای سال ۱۴۰۴ نیز تکمیل ۲.۹ میلیارد دلار طرح هدف‌گذاری شده است.

وی درباره حوزه اکتشاف گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیون متر حفاری اکتشافی انجام شده و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: کشف ذخایر به ارزش برجای به ۳۰ میلیارد دلار می رسد.

وی اعلام کرد: ارزش واگذاری شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو بابت ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام از سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال (ارزش کل واگذاری)؛ ۵۷۱ هزار میلیارد ریال است که ۷۰ درصد آن معادل ۴۰ همت است که درخواست می شود در قانون بودجه ۱۴۰۵؛ با عنوان درآمدهای حاصل از وصول مطالبات ایمیدرو؛ منظور شود.

خلوصی با اشاره به چالش‌های موجود تأکید کرد: محدودیت‌های قانونی و اداری مانع اجرای مأموریت‌های توسعه‌ای ایمیدرو شده است. انتظار داریم این سازمان مطابق اساسنامه خود اداره شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد کشور کند.

بازگشت ایمیدرو به اساسنامه، اهداف برنامه هفتم را محقق می‌کند

در ادامه نشست، محمدمسعود سمیعی نژاد تصریح کرد: اهداف توسعه ای معدن و صنایع معدنی فقط با بازگشت این سازمان به اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، قابل تحقق است. توسعه در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی و ... سراسر کشور زمانی شکل گرفته که ایمیدرو با اساسنامه خود مشغول به خدمت بوده است اما پس از تغییر قوانین و مقررات، این سازمان از اهداف خود دور شد و توسعه به حاشیه رفت.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با یادآوری دغدغه های مقام معظم رهبری درباره این حوزه، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های این بخش از جمله ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ارزآوری و توسعه متوازن، معتقد به تقویت جایگاه معدن در اقتصاد هستیم و تلاش می کنیم دغدغه های رهبری رفع شود.

سمیعی نژاد که پس از ارایه نظرات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اعلام آمادگی آن ها برای همکاری با ایمیدرو به بیان مسائل این حوزه می پرداخت، ادامه داد: در همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی است که اهداف برنامه هفتم محقق می شود که یکی از مهمترین عوامل آن، حرکت ایمیدرو در ریل اولیه و طبق اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی است.

وی با ابراز تشکر از روسای قبلی ایمیدرو یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد طی ۱۰ سال اخیر و از زمانی که مقررات خارج از اساسنامه بر این سازمان تحمیل شد، توسعه از مسیر خود خارج شده و اثربخشی لازم از این نهاد حاکمیتی گرفته شده است.

به گفته سمیعی نژاد، روسای اخیر ایمیدرو در حالی که ابزار مناسب و کافی برای پیاده سازی طرح های توسعه ای نداشته اند، با مشکلات فراوان، وظایف تعریف شده را انجام می دادند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، ضمن استقبال از همکاری با قوه قانونگذاری، افزود: همگی در یک کشتی نشسته ایم و هدف تمامی ما پیشرفت کشور و ارتقای جایگاه کنونی است که این امر لزوم تشریک مساعدی چند جانبه را افزایش می دهد.

سمیعی نژاد با بیان اینکه برخی از مشکلات نیز مربوط به قانون فعلی معادن است که نیاز به اصلاح دارد، گفت: دست در دست هم دهیم تا با برگرداندن ایمیدرو به ریل اصلی خود، زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم سازیم در غیر اینصورت اقدام قابل توجهی رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به سوابق فعالیت های خود اظهار داشت: با هدف زمینه سازی گسترش حضور بخش خصوصی و رفع موانع برای فعالیت سرمایه گذاران این حوزه آمده ام و مسئولیت قبول کرده ام.

تمرکز ایمیدرو بر اکتشاف

سمیعی نژاد، همچنین آزادسازی بیش از پیش پهنه های معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تمرکز فعالیت ها را از مرحله اکتشاف انجام می دهیم به این دلیل که این بخش همچون موتور حرکت معدن و صنایع معدنی عمل می کند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به کمبود مواد اولیه و خوراک صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: باید هر چه سریعتر سراغ معادن خارج کشور – به ویژه همسایگان - برویم و از مواجه شدن با کمبود خوراک در سال های نه چندان دور پرهیز کنیم.

در این دیدار، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر همکاری با وزارت صمت و ایمیدرو، در جهت رفع توسعه بخش معدن تاکید کرد.

در این جلسه همچنین برخی اعضای کمیسیون پیشنهادهایی برای بهره گیری حوزه معدن از حقوق دولتی و تخصیص ۵۰درصد مبالغ دریافتی با ساز و کار جدید و در یک صندوق (همانند صندوق توسعه ملی) ارایه دادند.

