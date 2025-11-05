نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست و باید ارز ترجیحی را به جای واردات برنج بی‌کیفیت، به دارو و موارد ضروری کشور اختصاص داده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی کشوری، در جلسه امروز چهارشنبه (۱۴ آبان) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خود گفت: تریبون مجلس، ارثیه شخصی نیست بلکه تریبون مجلس حق‌الناس و حق ۹۰ میلیون ایرانی است و امروز مشکلات اصلی کشور باید از این تریبون شنیده شود.

وی افزود: بازنشستگان فولاد، عزیزانی که بیش از ۳۰ سال در شرایط سخت معدن کار کرده‌اند، همین چند روز پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن داشتند. چند نفر از نمایندگان یا مسئولان دولتی آنجا حاضر بودند؟

نماینده مردم قائمشهر در مجلس اضافه کرد: این عزیزان شاید چند روز دیگر بین ما نباشند و در همین روز‌ها ممکن است برخی از آنها را از دست بدهیم، اما چرا قانونی که قرار است اجرا شود، در مورد این افراد اجرا نمی‌شود و تخلف انجام می‌شود.

کشوری با بیان اینکه براساس قانون، صندوق بازنشستگی کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند صندوق بازنشستگی فولاد را زیرمجموعه خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی فولاد هویت مستقل دارد. همچنین در شرایط فعلی، حذف ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست و نباید ارز ترجیحی را به واردات برنج بی‌کیفیت اختصاص داد بلکه باید ارز ترجیحی به دارو و موارد ضروری کشور اختصاص داده شود.

