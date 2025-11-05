ملی پوش شایسته هی بال کشورمان با پیروزی ارزشمند ۷ بر ۳ در مقابل حریف بریتانیایی به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران، سینا ولی‌زاده ملی‌پوش ارزنده کشورمان در رشته هی‌بال با ادامه درخشش خیره‌کننده خود در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۱۰ تا ۱۵ آبان‌ماه در شهر بریزبن استرالیا در حال برگزاری است، موفق شد با پیروزی ۷ بر ۳ مقابل جک ویلن در دیدار نیمه‌نهایی به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کند.

ولی‌زاده پیش‌تر با عملکردی درخشان، رقبایی قدرتمند از آفریقا، استرالیا و پرتغال را شکست داده و به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافته بود. او در این مرحله با نمایشی تماشایی شیوان ارورا از هند را با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب کرد و سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با اقتدار لو شین از چین را ۷ بر ۴ از پیش رو برداشت تا به جمع چهار بازیکن برتر جهان برسد.

در ادامه و در مرحله نیمه‌نهایی، ملی‌پوش شایسته کشورمان با پیروزی قاطع ۷ بر ۳ مقابل جک ویلن از بریتانیا، مقتدرانه به دیدار نهایی مسابقات صعود کرد.

دیدار فینال این رقابت‌ها، عصر امروز چهارشنبه (۱۴ آبان‌ماه) برگزار خواهد شد ولیزاده از ساعت ۱۲ به مصاف گرت پاس دیگر نماینده بریتانیا خواهد رفت.

قهرمان این دوره از مسابقات ضمن کسب عنوان قهرمانی جهان، جایزه‌ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.

برچسب ها: فدراسیون بولینگ و بیلیارد ، رقابت های قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
صعود محمدعلی پردل به نیمه‌نهایی مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا / مدال برنز مسجل شد
پایان کار نماینده هی‌بال ایران در لیگ حرفه‌ای تور چین
مبین عظیمی به مدال طلای کشتی آزاد جهان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عاشق این ورزشم

قشنگ میشه با هیکل خرس قهوه ای و شکم طبلی مدال گرفت

اسمت هم بزارن ورزشکار
۰
۰
پاسخ دادن
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
آخرین اخبار
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد
گروه ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد
مجوز انتقال واحدی به فیلیپین ربطی به تیم نفت ندارد
محرومیت رضا کایالپ لغو شد؛ بازگشت قهرمان کشتی ترکیه
جریمه سنگین استقلال و تراکتور توسط AFC
باشگاه فجر اخطار گرفت
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
بکهام، شوالیه شد