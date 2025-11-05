ملی پوش شایسته هی بال کشورمان با پیروزی ارزشمند ۷ بر ۳ در مقابل حریف بریتانیایی به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران، سینا ولی‌زاده ملی‌پوش ارزنده کشورمان در رشته هی‌بال با ادامه درخشش خیره‌کننده خود در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۱۰ تا ۱۵ آبان‌ماه در شهر بریزبن استرالیا در حال برگزاری است، موفق شد با پیروزی ۷ بر ۳ مقابل جک ویلن در دیدار نیمه‌نهایی به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کند.

ولی‌زاده پیش‌تر با عملکردی درخشان، رقبایی قدرتمند از آفریقا، استرالیا و پرتغال را شکست داده و به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافته بود. او در این مرحله با نمایشی تماشایی شیوان ارورا از هند را با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب کرد و سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با اقتدار لو شین از چین را ۷ بر ۴ از پیش رو برداشت تا به جمع چهار بازیکن برتر جهان برسد.

در ادامه و در مرحله نیمه‌نهایی، ملی‌پوش شایسته کشورمان با پیروزی قاطع ۷ بر ۳ مقابل جک ویلن از بریتانیا، مقتدرانه به دیدار نهایی مسابقات صعود کرد.

دیدار فینال این رقابت‌ها، عصر امروز چهارشنبه (۱۴ آبان‌ماه) برگزار خواهد شد ولیزاده از ساعت ۱۲ به مصاف گرت پاس دیگر نماینده بریتانیا خواهد رفت.

قهرمان این دوره از مسابقات ضمن کسب عنوان قهرمانی جهان، جایزه‌ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.