نماینده مردم تهران از ارسال فهرست ۵۰۰ شرکت متخلف که مجموعاً بیش از ۵۲ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضائیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس امروز در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت: می‌گویند انسان عاقل هیچ‌گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، اما متأسفانه در سیاست‌های اقتصادی ما، یک سیاست غلط را بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌کنیم، نتایج زیان‌بار آن را می‌بینیم و باز هم همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهیم.

وی افزود: آنچه امروز در زمینه افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی بر مردم مشاهده می‌کنیم، نتیجه مستقیم تکرار همان سیاست‌های نادرست اقتصادی است و در سال ۱۴۰۱ با تصمیم غلط درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجی از گرانی، ناآرامی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام به وجود آمد و امروز همان خطا در قالب نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی همان استدلال‌های نادرست تکرار می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اکنون شاهدیم که برای القای عدم اصابت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، زمینه‌چینی‌هایی صورت گرفته از جمله عدم تخصیص به‌موقع ارز برای کالا‌های اساسی همچون برنج و نهاده‌های طیور، تخصیص ارز ترکیبی و نبود نظارت دقیق بر توزیع آنها که باعث افزایش قیمت برنج، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم شده است.

صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس، تصریح کرد: در حال حاضر کشور در آستانه اتخاذ یک سیاست خطرناک اقتصادی جدید قرار دارد و پیش‌نویسی در دولت در حال بررسی است که در ماده ۳ آن آمده است که به منظور تثبیت قیمت کالا‌های اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی در انتهای زنجیره تأمین، در قالب کالابرگ پرداخت می‌شود و این طرح در ظاهر زیباست؛ گویی می‌خواهیم تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تا ۹۰ هزار تومانی را در قالب کالابرگ به مردم بدهیم، اما در عمل، اجرای این سیاست موجب افزایش گسترده قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن، پوشاک و سایر کالا‌های عمومی خواهد شد و در نهایت نرخ ارز نیز دوباره افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با ادامه این مسیر، در سال‌های آینده شاهد نرخ‌های ترجیحی ۸۰ هزار، ۱۱۰ هزار و حتی ۱۵۰ هزار تومانی خواهیم بود که حذف آنها دوباره شوک تورمی سنگینی را به کشور وارد می‌کند و سؤال اینجاست که تا کجا می‌خواهیم پیش برویم و آیا این روند، برنامه‌ای برای نابودی اقتصاد ملی نیست؟

وی تأکید کرد: دولت به جای استفاده از ابزار‌های قیمتی باید از ابزار‌های غیرقیمتی و سیاست‌های نظارتی مؤثر بهره گیرد و ساده‌ترین کار برای دولت افزایش قیمت‌هاست، اما این ساده‌ترین راه در واقع پرهزینه‌ترین راه برای مردم و هر بار که دولت با افزایش قیمت‌ها به دنبال تنظیم بازار رفته، نتیجه‌اش رانت، فساد و فشار بر طبقات ضعیف جامعه بوده است؛ دولت به جای زمینه‌چینی برای القای عدم اصابت ارز و سوءتدبیر در تخصیص منابع ارزی، باید با نظارت دقیق و تخصیص به‌موقع ارز به نهاد‌های تولیدی، از ایجاد تورم جدید جلوگیری کند و منابع ارزی کشور موجود است، اما مدیریت و بازگشت آنها دچار ضعف جدی است.

صمصامی ادامه داد: بر اساس اطلاعات دقیق، از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست امسال، بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این ارز‌ها یا تبدیل به قاچاق شده یا از کشور خارج شده است و از این محل، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده یعنی به‌عبارتی به سرقت رفته و در همین راستا، نامه‌ای را به رئیس قوه قضائیه، ارسال و فهرست ۵۰۰ شرکت متخلف را ارائه کردیم که مجموعاً بیش از ۵۲ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند و مجلس تقاضا دارد که این موضوع رسیدگی شود.

برچسب ها: نماینده مجلس ، صحن علنی مجلس شوری اسلامی ، شرکت متخلف
خبرهای مرتبط
نماینده تهران در مجلس:
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان مخابرات استان تهران
۱۲:۱۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۱:۰۶
تفاوت افزایش معوقات کمک هزینه خوار بار و سایر رفاهیات مناسبت های چه شد؟ بازنشستگان مخابرات منطقه تهران ۳ سال و ۷ ماه طلبکارند پرداخت مانده رفاهیت مناسبتی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سایت مخابرات ما در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ درج شده است ولی اما متأسفانه امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ هست که هنوز هم از پرداخت آن هیچ خبری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جمعی از بازنشستگان مخابرات استان تهران
کاربر محترم ، پاسخ شما به این نظر با موفقیت دریافت شد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مردادماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ ۳ سال، ۷ ماه و ۱۴ روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
آخرین اخبار
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
صمصامی: اسامی ۵۰۰ شرکت متخلف به دستگاه قضا ارسال شده است
عارف: علل سانحه سرویس مدارس دانش‌آموزان در تهران فورا بررسی شود
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
سوال ملی از وزرای ورزش و بهداشت اعلام وصول شد
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
قالیباف عازم پاکستان شد
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
حاجی‌بابایی: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
آزادی مشروط دو تبعه فرانسوی
نخستین محموله کمک‌های ایران به زلزله زدگان شمال افغانستان ارسال شد
پزشکیان: مساجد بهترین کانون ساماندهی امور اجتماعی هستند
دولت باید پیشتاز صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشد/ روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می‌شود
ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است
اقتدار غذایی پیش‌نیاز اقتدار ملی است/ در کالا‌های اساسی به سمت رقابت حرکت کنیم
واکنش وزیر امور خارجه به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی
دستور عارف برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی