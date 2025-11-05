باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی زارعی در جلسه امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در مبارزه با فساد، دو روش در این مجلس وجود دارد که روش اول می‌گوید کاری از نظام ساخته نیست و باید به افشاگری دست زد و مبارزه را به تریبون‌ها کشاند، چون نظام الیگارشی شده است. روش دوم می‌گوید نظام و حاکمیت، مسئول مبارزه با فساد است و در این کار صادق و ضدالیگارشی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی در برابر اعتراضات منطقی ما می‌گویند که می‌خواهید مجلس خفه شود؟ یا برخی دیگر می‌گویند اطلاعات‌مان را برای افشا، خود دستگاه‌ها تأمین می‌کنند.

وی اضافه کرد: خیر، ما نمی‌گوییم خفه شوید؛ ما می‌گوییم جمهوری اسلامی، ۴۶ ساله شد. جمهوری اسلامی ساختار است، نه جنبش. جلوی نَفَس این جوان رعنا را نگیرید.

زارعی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ساختار است و پارتیزان، رابین‌هود و دن‌کیشوت نیست.