باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «پولیتیکو» گزارش داد که مقامات ارشد کمیسیون اروپا و دولت بلژیک قرار است در ۷ نوامبر نشستی برگزار کنند تا موضوع تصرف دارایی‌های روسیه که مسدود شده‌اند را بررسی کنند.

بر اساس این گزارش، این اقدام اروپایی در حالی انجام می‌شود که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه عدم اقدام ممکن است کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را مجبور کند تا کمک‌های مالی به اوکراین را از بودجه‌های خود تأمین کنند.

این روزنامه توضیح داد که معاونان وزرای دارایی اتحادیه اروپا این موضوع را در تاریخ ۴ نوامبر بررسی کردند، اما پیشرفتی حاصل نشد و قرار است بحث‌ها در نشست کمیته نمایندگان دائم کشور‌های عضو در ۵ نوامبر ادامه یابد.

والدیس دومبروفسکیس، کمیسیونر اقتصاد اروپا، تأکید کرد که هرگونه تأخیر در اتخاذ تصمیم، تصرف دارایی‌های روسیه را دشوارتر خواهد کرد.

این روزنامه اشاره کرد که شرکت Euroclear بلژیک، که دارایی‌های روسیه را نگهداری می‌کند، از تصرف آنها جلوگیری می‌کند و خواستار تضمین شده است که بلژیک تنها مسئول پرداخت هرگونه غرامت احتمالی در صورت موفقیت روسیه در دادگاه نباشد.

در نشست پیش‌بینی شده، مقامات کمیسیون قصد دارند گزینه‌های جایگزین برای تأمین مالی کی‌یف ارائه کنند، از جمله استقراض مشترک، به امید اینکه موضع دولت بلژیک در غیاب گزینه‌های واقعی برای تصرف دارایی‌های روسیه ملایم‌تر شود.

از سوی دیگر، بلژیک اصرار دارد که تمام کشور‌های اتحادیه اروپا در ریسک پرداخت غرامت مشارکت کنند و این ریسک‌ها هنگام برنامه‌ریزی بودجه اتحادیه برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵ لحاظ شود. همچنین بلژیک تلاش می‌کند تا حق وتوی برخی کشور‌های عضو در تمدید تحریم‌ها علیه روسیه که هر شش ماه تمدید می‌شوند، محدود شود.

منبع: آر تی