باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اجرای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناوگان حمل‌ونقل کشور، طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز و تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای مجدداً فعال شده است.

طرح مذکور که پس از دو سال وقفه، از سر گرفته شده است، یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته می‌شود و هدف آن افزایش بهره‌وری سوخت، کاهش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهرها است.

به گفته‌ی عظیمی‌فر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، بر اساس آمارهای موجود، در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز شده‌اند که این رقم با رشد ۱۶۸ درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۲ دستگاه در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است.

شهریورماه سال ۱۴۰۳ و در ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ساماندهی مجدد ارکان اصلی طرح مذکور شامل خودروسازان، پیمانکاران، اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته و کارگاه‌های تبدیل در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم، رفع معضلات مالی و بدهی‌های معوق به پیمانکاران و خودروسازان بود که در این راستا چند اقدام مهم انجام و مطالبات معوق پرداخت شد.

از جمله ویژگی‌های احیای طرح دوگانه‌سوزی خودروها در تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز، بومی‌سازی تولید کیت نسل ۴ در داخل کشور است که موجب سرعت بخشیدن به این فرایند شده است و با این تغییر تکنولوژی، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز در سه‌ماهه اخیر، سرعت چشمگیری داشته است.

منبع: مهر