پس از دو سال وقفه، طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز مجدداً توسط شرکت ملی پالایش و پخش آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال اجرای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در راستای مدیریت مصرف سوخت، کاهش وابستگی به بنزین و توسعه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در ناوگان حمل‌ونقل کشور، طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز و تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای مجدداً فعال شده است.

طرح مذکور که پس از دو سال وقفه، از سر گرفته شده است، یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه انرژی کشور شناخته می‌شود و هدف آن افزایش بهره‌وری سوخت، کاهش هزینه‌های ارزی ناشی از واردات بنزین و بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهرها است.

به گفته‌ی عظیمی‌فر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، بر اساس آمارهای موجود، در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو دوگانه‌سوز شده‌اند که این رقم با رشد ۱۶۸ درصدی به ۳۲ هزار و ۴۶۲ دستگاه در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است.

شهریورماه سال ۱۴۰۳ و در ابتدای استقرار دولت چهاردهم، ساماندهی مجدد ارکان اصلی طرح مذکور شامل خودروسازان، پیمانکاران، اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته و کارگاه‌های تبدیل در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم، رفع معضلات مالی و بدهی‌های معوق به پیمانکاران و خودروسازان بود که در این راستا چند اقدام مهم انجام و مطالبات معوق پرداخت شد.

از جمله ویژگی‌های احیای طرح دوگانه‌سوزی خودروها در تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز، بومی‌سازی تولید کیت نسل ۴ در داخل کشور است که موجب سرعت بخشیدن به این فرایند شده است و با این تغییر تکنولوژی، تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز در سه‌ماهه اخیر، سرعت چشمگیری داشته است.

منبع: مهر

برچسب ها: خودروی بنزینی ، خودروی دوگانه سوز
خبرهای مرتبط
دوگانه سوز شدن ۲ هزار و ۴۴۱ خودرو در چهارمحال و بختیاری
جایگزینی خودرو‌های برقی به جای بنزینی در پایتخت
دوگانه سوز شدن سه هزار و ۶۰۰ خودرو در چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
آخرین اخبار
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
نقشه راه دولت هوشمند» تدوین شد / صف‌های طولانی استخدام کاهش می‌یابد
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه
افزایش خطوط پروازی در مسیر‌های غربی کشور کلید خورد
سهم مصرف گاز جابه‌جا شد؛ بخش خانگی و تجاری از نیروگاه‌ها پیشی گرفت
تامین ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور