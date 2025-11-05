باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک میان بهرام ساوهشمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، دکتر سینیچا یاسیچ رئیس آکادمی ورزش بلگراد و ماریا متیک قهرمان اسبق تیم ملی اسکی صربستان با حضور محمد میگونی رئیس کمیته آموزش فدراسیون برگزار شد.
در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر پیرامون تجارب آموزشی و علمی در زمینه ورزشهای زمستانی بر لزوم گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه زیرساختهای تخصصی اسکی تأکید کردند.
همچنین زمینههای همکاری مشترک در برگزاری دورههای آموزشی بینالمللی برای مربیان و ورزشکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آکادمی ورزش بلگراد که از سال ۱۹۹۶ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است، یکی از معتبرترین مراکز آموزش عالی در حوزه ورزش، تربیت بدنی و تفریح در منطقه بالکان به شمار میرود. این آکادمی تحت نظارت نهادهایی همچون کمیته المپیک صربستان، شهرداری بلگراد، باشگاههای کروینا زودزا و پارتیزان و بنیاد لئون لوکمن اداره میشود.
برنامههای آموزشی این آکادمی شامل دورههای کارشناسی در رشته ورزش و تفریح و کارشناسی ارشد در شاخههای تفریح و تمرین در ورزشهای سطح بالا است. دانشجویان این مرکز از آغاز تحصیل با چالشهای ورزش حرفهای و تربیت قهرمانان آشنا میشوند و از امکانات آموزشی و پژوهشی مدرن بهرهمندند.