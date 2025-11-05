در جریان دیدار بهرام ساوه‌شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با دکتر سینیچا یاسیچ رئیس آکادمی ورزش بلگراد و ماریا متیک قهرمان اسبق تیم ملی اسکی صربستان، راهکار‌های توسعه همکاری‌های آموزشی و علمی میان دو کشور در حوزه اسکی و ورزش‌های زمستانی مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک میان بهرام ساوه‌شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، دکتر سینیچا یاسیچ رئیس آکادمی ورزش بلگراد و ماریا متیک قهرمان اسبق تیم ملی اسکی صربستان با حضور محمد میگونی رئیس کمیته آموزش فدراسیون برگزار شد.

در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر پیرامون تجارب آموزشی و علمی در زمینه ورزش‌های زمستانی بر لزوم گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه آموزش، پژوهش و توسعه زیرساخت‌های تخصصی اسکی تأکید کردند.

همچنین زمینه‌های همکاری مشترک در برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی برای مربیان و ورزشکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آکادمی ورزش بلگراد که از سال ۱۹۹۶ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است، یکی از معتبرترین مراکز آموزش عالی در حوزه ورزش، تربیت بدنی و تفریح در منطقه بالکان به شمار می‌رود. این آکادمی تحت نظارت نهاد‌هایی همچون کمیته المپیک صربستان، شهرداری بلگراد، باشگاه‌های کروینا زودزا و پارتیزان و بنیاد لئون لوکمن اداره می‌شود.

برنامه‌های آموزشی این آکادمی شامل دوره‌های کارشناسی در رشته ورزش و تفریح و کارشناسی ارشد در شاخه‌های تفریح و تمرین در ورزش‌های سطح بالا است. دانشجویان این مرکز از آغاز تحصیل با چالش‌های ورزش حرفه‌ای و تربیت قهرمانان آشنا می‌شوند و از امکانات آموزشی و پژوهشی مدرن بهره‌مندند.

برچسب ها: اسکی ، فدراسیون اسکی کشور
خبرهای مرتبط
جین جو جیان:حضور فعال بانوان در یخ مرا شگفت زده کرد
سیمرغ قهرمان دومین دوره لیگ هاکی روی یخ دختران شد
آیا شوماخر در حال بهبودیافتن است؟
رئیس کمیته مسابقات انجمن هاکی روی یخ:
مسابقه منظم با احترام به سلامت ورزشکاران معنا پیدا می‌کند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون؛
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جهت حضور در مسابقات جهانی تایلند؛
لیست تیم ملی هاکی روی یخ زیر ۱۸ سال دختران اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
آخرین اخبار
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد
گروه ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد
مجوز انتقال واحدی به فیلیپین ربطی به تیم نفت ندارد
محرومیت رضا کایالپ لغو شد؛ بازگشت قهرمان کشتی ترکیه
جریمه سنگین استقلال و تراکتور توسط AFC
باشگاه فجر اخطار گرفت
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
بکهام، شوالیه شد