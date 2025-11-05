معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در هفت‌ماهه امسال به ۲۴۳ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر اسکندری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در طی یکسال گذشته بالغ بر سه هزار و ۲۲۵ مگاوات افزایش یافته است، گفت: این میزان افزایش ظرفیت از طریق احداث ۱۰ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت یک هزار و ۸۰۵ مگاوات، ارتقای توان واحدهای گازی به ظرفیت ۶۷۰ مگاوات و رفع محدودیت تولید نیروگاه‌های بخاری به ظرفیت ۷۵۰ مگاوات محقق شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، ادامه داد: مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها با افتتاح واحدهای جدید نیروگاهی در دولت چهاردهم از مرز ۷۸ هزار مگاوات عبور کرده است.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در هفت‌ماهه امسال به ۲۴۳ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است، گفت: این میزان تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

اسکندری با اشاره به برنامه ۱۱۱ هزار مگاواتی تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق پایدار در تابستان سال آینده، گفت: از اواخر شهریورماه تاکنون افزون بر ۳۲ هزار مگاوات از این فعالیت‌ها آغاز شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت نامی ۷۸ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی، برخی از نیروگاه‌ها و واحدهای تولید برق آن‌ها در مدت زمان اجرای فصل تعمیرات نیروگاه‌ها بیش از یک نوبت مورد تعمیر و بازدید قرار می‌گیرند.

اسکندری آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و افزود: برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از خردادماه سال بعد به پایان برسد. چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

منبع: برق حرارتی

