شورای عالی مالیاتی، درآمد شرکت آزادراه تهران- شمال تا زمان استهلاک اصل و سود سرمایه را مشمول مالیات بر ارزش افزوده ندانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، نظریه اعضای شورای عالی مالیاتی در جلسه ۲۹ شهریور امسال این شورا مبنی بر مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشدن درآمدهای شرکت احداث آزادراه تهران شمال متعلق به بنیاد مستضعفان تا زمان اتمام قرارداد با وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری این شرکت در پروژه آزادراه تهران شمال را ۱۰ آبان ماه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی، قرارداد بنیاد مستضعفان (شرکت احداث آزادراه تهران- شمال) با وزارت راه و شهرسازی را تابع قانون مشارکت در احداث پروژه‌های عمرانی مصوب ۱۳۶۶ دانسته که در آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۶، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازگشت سود آن جزو هزینه‌های قابل قبول شرکت مربوطه است.

بنابراین سود حاصل از سرمایه‌گذاری پروژه در زمان بهره‌برداری، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.

با این حال شورای عالی مالیاتی بر این نظر است که اگر سهم شرکت سازنده آزادراه بیش از ۵۰ درصد شود، سود حاصل از سرمایه‌گذاری با نرخ ۲۲ درصد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

برچسب ها: مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض آزادراه
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
