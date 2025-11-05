باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه پاریس نسبت به یک فاجعه اقلیمی قریبالوقوع هشدار میدهند. تا سال ۲۳۰۰، بیش از نیمی از قفسههای یخی قطب جنوب ممکن است فرو بریزند و منجر به افزایش فاجعهبار سطح دریاها شوند.
طبق مطالعهای که در مجله نیچر منتشر شده است، محققان چندین سناریو را بر اساس سطح انتشار کربن و افزایش دما تجزیه و تحلیل کردند. در بدترین حالت - که در آن دمای جهانی ۱۲ درجه سانتیگراد افزایش مییابد - انتظار میرود ۳۹ قفسه از ۶۴ قفسه یخی ذوب شوند که حدود ۵۹٪ از قفسههای یخی فعلی را تشکیل میدهد. با این حال، اگر به توافق پاریس پایبند باشیم و گرمایش جهانی به زیر ۲ درجه سانتیگراد محدود شود، ممکن است فقط یک قفسه یخی تحت تأثیر قرار گیرد.
قفسههای یخی صرفاً بلوکهای یخی شناور نیستند؛ آنها به عنوان "کمربند ایمنی" عمل میکنند و حرکت یخهای داخلی به اقیانوس را کند میکنند. فروپاشی آنها جریان عظیمی از یخ را به دریاها آزاد میکند و به طور بالقوه سطح دریا را تا ۱۰ متر افزایش میدهد.
اگر این سناریو محقق شود، مناطق ساحلی اصلی با خطر غرق شدن کامل مواجه خواهند شد. شرق ایالات متحده میتواند بخشی از یک نقشه جدید آب شود، در حالی که اروپا - به ویژه هلند - ویرانی گستردهای را تجربه خواهد کرد. آسیا نیز از این امر در امان نخواهد ماند و شهرهای ساحلی بزرگ با خطرات جدی روبهرو هستند.
دانشمندان تأکید میکنند که پیشبینیهای آنها "محافظهکارانه" است. اوج ذوب میتواند خیلی زودتر - بین سالهای ۲۰۸۵ تا ۲۱۷۰ - رخ دهد که تهدیدی برای فروپاشی تقریباً کامل صفحات یخی در این قرن یا قرن آینده است، نه ۲۵۰ سال آنطور که در حال حاضر پیشبینی میشود.
با افزایش فراوانی بلایای اقلیمی - مانند طوفان ملیسا که در اواخر اکتبر اقیانوس اطلس را درنوردید - به نظر نمیرسد تغییرات اقلیمی دیگر یک تهدید آینده باشد، بلکه یک واقعیت شتابدهنده است که تا سال ۲۳۰۰ منتظر نخواهد ماند.
منبع: hi-tech.mail.ru