باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، شادی پریدر، درباره اقدامات انجام‌شده در سال جاری در حوزه شطرنج گفت: در ابتدای این مصاحبه از وزیر ورزش و جوانان قدردانی می‌کنم که در پرداخت بدهی‌ها، اعزام‌ها و حمایت از فدراسیون نقش مؤثری داشته‌اند. فدراسیون شطرنج در سال ۱۴۰۴ با احتساب اعزام تایلند مجموعا پنج اعزام سنگین و پرتعداد داشته است. به عنوان نمونه در روز‌های آینده تیم ملی نوجوانان با حضور ۲۰ بازیکن، مربیان و همراهان که در مجموع تعدادشان ۲۸ نفر می‌شود، به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند اعزام خواهد شد. این در حالی است که دو سال پیش فقط یک اعزام داشتیم و اعزام مسابقات هانگژو هم توسط کمیته المپیک انجام شد.

رئیس فدراسیون شطرنج درباره اعزام‌های انجام شده در سال جاری توضیح داد: در ابتدای سال ۱۴۰۴ اعزام تیم به «مسابقات غرب آسیا» در عراق انجام شد که حاصل آن کسب هر سه سهمیه جام جهانی بود. همچنین در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در شهر العین امارات، برای نخستین‌بار در تاریخ شطرنج ایران، بردیا دانشور موفق به کسب مدال تاریخی طلای آسیا شد. این نکته قابل توجه است که پیش از این ما مقام قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا را در کارنامه شطرنج کشورمان نداشتیم. در ادامه نیز مسابقات نوجوانان غرب آسیا با حضور ۱۱ نفر از ورزشکاران ایرانی در تاجیکستان برگزار شد که شطرنج بازان کشورمان در مسابقات استاندارد دو مدال طلا و یک نقره به دست آوردند. در بخش رپید و بلیتس این رقابت‌ها، تیم ملی ایران مجموعا ۸ مدال به دست آورد که دو مدال از مجموع مدال‌ها طلا بود.

وی افزود: همچنین در جریان مسابقات شطرنج المپیک دانش‌آموزی ۲۰۲۵ صربستان، ۱۳ ورزشکار ایرانی به این مسابقات اعزام شدند که تیم شطرنج دانش آموزی ایران با کسب سه مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. در تابستان نیز آناهیتا زاهدی‌فر و مبینا علی‌نسب دو نماینده کشورمان در مسابقات جام جهانی شرکت و هر دو برای نخستین‌بار به مرحله دوم صعود کردند. در مسابقات پیشکسوتان آسیا نیز آقای آریا‌نژاد مقام دوم و قهرمانی مشترک را کسب کرد.

رئیس فدراسیون شطرنج درباره حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های خارجی توضیح داد: در بخش بین‌المللی، حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های خارجی همچنان پررنگ است. پرهام مقصودلو مجدداً به جمع بازیکنان بالای ۲۷۰۰ درجه یعنی باشگاه دو هزار و هفتصدی‌ها بازگشت و سینا موحد نیز به مرز درجه ۲۶۰۰ نزدیک شده است. همچنین مهدی غلامی، که سال گذشته استاد بزرگ شد، امسال در مسابقات کشور فرانسه سه عنوان قهرمانی را کسب کرد.

پریدر با مقایسه شرایط قبلی و فعلی سالن‌های مسابقات فدارسیون گفت: زمانی که فدراسیون شطرنج را تحویل گرفتم، سالن‌های مسابقات طبقه بالا و پایین مجموعا ۷۰ صفحه مهره و کمتر از ۸۰ دستگاه ساعت داشتند و بسیاری از دوربین‌های امنیتی یا خراب شده بودند یا به سرقت رفته بودند. شوفاژ‌های فدراسیون نیز سرقت شده بود. نخستین اقدام ما نصب دوربین برای کل ساختمان بود تا وضعیت امنیتی مجموعه سامان پیدا کند. ساعت‌های سالن بالا و پایین فدراسیون تکمیل و تعدادی ساعت جدید دیگر نیز خریداری شد. همچنین بخشی از ساعت‌ها تعمیر شد.

وی درباره فرایند خرید تجهیزات از جمله صفحه مهره و ساعت عنوان کرد: نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ صفحه مهره خریداری شد که بخشی از آن آماده و تحویل داده شده است. همچنین ارسال صفحه مهره به استان‌ها برای تجهیز هیأت‌های استانی آغاز و کمک‌های نقدی برای خرید ساعت به استان‌ها نیز پرداخت شده است.

پریدر با یادآوری این که فدراسیون در سال‌های گذشته، تعداد زیادی صفحه دیجیتال در اختیار داشت گفت: زمانی که مسئولیت فدراسیون را بر عهده گرفتم، بیشتر این تجهیزات یا خراب شده بودند یا مفقود بودند. صفحه‌های دیجیتال که برای پخش زنده مسابقات استفاده می‌شوند، هر کدام حدود شصت میلیون تومان قیمت دارند. تهیه صفحه‌های دیجیتال جدید در برنامه خرید‌های بعدی قرار دارد.

وی با اعلام این خبر که با بودجه ۶ میلیاردی وزارت نفت اقدام به خرید ساعت و صفحه مهره و یارانه کردیم به بهبود شرایط سالن مسابقات اشاره کرد و افزود: برای سالن مسابقات کولر‌های گازی و سایر امکانات رفاهی جدید تهیه شد. علاوه بر آن، تلاش کردیم محل استقرار خانواده‌ها در سالن‌ها شرایط بهتری پیدا کند.

پریدر با اشاره به مسائل مالی فدراسیون بیان کرد: بودجه مربوط به وزارت نفت که در سال ۱۴۰۳ در دوران سرپرستی تخصیص نیافته بود، با پیگیری‌های انجام‌شده احیا شد. از این بودجه برای تجهیز اردو‌های تیم ملی و خرید رایانه‌های پیشرفته استفاده شد.

رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به تهیه مبلغ آخرین قسط بدهی ایران به فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) و صفر شدن بدهی کشور پس از پرداخت این قسط عنوان کرد: بدهی ایران از سال ۱۳۹۷ باقی مانده بود که در دوره جدید با پرداخت آخرین قسط تسویه می‌شود. از سال‌ها قبل فدراسیون بدهی داشت و این بدهی با احتساب اضافه کرد به ۱۱۵ هزار دلار رسیده بود.

وی با اشاره به مسابقات داخلی شطرنج در کشور گفت: در المپیاد استعداد‌های برتر، رشته شطرنج با حضور ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور مشارکت گسترده‌ای داشت که نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی بالای این رشته در سراسر کشور است. بخش آقایان این رقابت‌ها در سمنان و بخش بانوان در استان فارس برگزار شد.

پریدر در پاسخ به سوالی درباره پرونده تعلیق فدراسیون شطرنج ایران تاکید کرد: خوشبختانه تلاش برخی افراد و باند‌های خارجی برای تعلیق ایران به نتیجه نرسیده و با پیگیری‌های مداوم فدراسیون، دشمنان کشورمان ناکام خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات فدراسیون در بخش فرهنگی و همگانی توضیح داد: تفاهم‌نامه همکاری با سازمان زندان‌ها که در سال ۱۴۰۲ در دوران سرپرستی اینجانب منعقد شده بود، ادامه یافته و بر اساس آن، فدراسیون شطرنج مسئولیت تجهیز و آموزش و برگزاری مسابقات را بر عهده گرفته است. نتیجه این همکاری، قهرمانی ایران در مسابقات آنلاین زندان‌های جهان در سال ۱۴۰۴ و کسب مقام آسیایی در سال ۱۴۰۳ بود.

وی با اعلام این خبر که فدراسیون شطرنج با رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران سازمان‌یافته بیمه‌شده مواجه شده گفت: این آمار نسبت به بسیاری از فدراسیون‌ها رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. همچنین سامانه جدید فدراسیون راه‌اندازی شد تا نظم و شفافیت بیشتری در ثبت اطلاعات دوره‌ها، مربیان، داوران و بازیکنان ایجاد شود. سامانه قدیمی به مدت ۱۰ سال بدون قرارداد اداره می‌شد.

پریدر ادامه داد: دوره‌های مربیگری و داوری فدراسیون نیز با تأیید وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود، در حالی که در سال‌های گذشته این دوره‌ها به صورت جداگانه برگزار می‌شد. همچنین مجمع عمومی سال ۱۴۰۲ که در موعد مقرر برگزار نشده بود، در تابستان سال جاری برگزار شد و مجمع سال ۱۴۰۳ نیز به‌زودی تشکیل خواهد شد.

رئیس فدراسیون شطرنج با یادآوری این‌که فدراسیون برای پنج بازیکن برتر مرد و سه بازیکن برتر زن کمک‌هزینه‌ای جهت بهره‌مندی از مربی خارجی در نظر گرفته است گفت: همچنین برای سایر بازیکنان بانوان، هزینه ایاب و ذهاب در نظر گرفته‌ایم و جوایز بخش بانوان نیز به‌منظور افزایش انگیزه، هم‌سطح با جوایز بخش آقایان شده است.

وی افزود: فدراسیون شطرنج در دو سال گذشته دوران مدیریت سرپرستی را پشت سر گذاشته و اکنون در مسیر اصلاحات ساختاری قرار دارد. افرادی برای دوره‌های کوتاه مدتی در فدراسیون بودند و در حال حاضر انواع مختلفی از سلیقه‌ها در کارمندان وجود دارد. فدراسیون احتیاج به تغییرات زیربنایی دارد که این تغییرات زمان بر است. عملکرد فدراسیون در حوزه قهرمانی، اعزام‌ها، آموزش، برگزاری مسابقات و حمایت از استان‌ها مثبت بوده و برنامه‌های توسعه‌ای با قدرت ادامه دارد.

پریدر با اشاره به تفاهمنامه فدراسیون شطرنج با وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف‌مان این است که شطرنج جزو کتاب‌های درسی شود. در این رابطه جلسات متعددی برگزار شده است. در این رابطه سرفصل‌های درسی برخی کشور‌ها را گرفتیم که اینجا هم سرفصل‌های آموزشی را طراحی کنیم. چرا که در چهل کشور دنیا شطرنج جزو درس‌های اصلی است. تهیه موضوعات آموزشی و تربیتی و گرفتن تاییدیه برای کتاب‌های درسی ویژه دانش آموزان زمان‌بر است و امیدواریم این طرح زودتر اجرایی شود. یکی از اهداف ما این است که یکی از پنج درسی که معلم‌های ورزش آموزش می‌بینند شطرنج باشد.

رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به اهمیت پشتوانه سازی و تربیت نیرو‌های جدید برای آینده تاکید کرد: در این راستا اردو‌های آماده‌سازی شطرنج بازان جوان و نوجوان به صورت منظم در دو قالب حضوری و آنلاین در حال برگزاری است.