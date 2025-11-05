وزیر خارجه مصر تاکید کرد که علیرغم خشم شدید قاهره از نقض حقوق غیرنظامیان در غزه، این کشور به معاهده صلح با اسرائیل پایبند است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبد العاطی، وزیر خارجه مصر، تاکید کرد که روابط با قاهره با تل‌آویو به دلیل جنگ غزه به سطح بی‌سابقه‌ای از تنش رسیده است، با این حال مصر به طور کامل به معاهده صلح پایبند و در عین حال از نقض حقوق غیرنظامیان توسط اسرائیل به شدت خشمگین است.

او در مصاحبه با برنامه «یحدث فی مصر» در شبکه MBC مصر گفت: «وقایع ۷ اکتبر و جنایات و فجایعی که پس از آن رخ داد، به طور مستقیم بر روابط دوجانبه تأثیر گذاشته است.» عبد العاطی افزود که به دلیل سیاست‌های افراطی برخی نهاد‌ها در اسرائیل سطح ارتباطات کاهش یافته است.

او تفاوت بین مدیریت روابط دیپلماتیک و خود معاهده صلح را مورد تأکید قرار داد و گفت: «معاهده برقرار و الزام‌آور برای هر دو طرف است، و مصر به تعهدات خود کاملا پایبند است و انتظار دارد اسرائیل نیز همین تعهد را رعایت کند.»

در پاسخ به اتهامات آمریکا مبنی بر نقض مصر معاهده کمپ دیوید، عبد العاطی گفت که قاهره به طور رسمی واشنگتن را از رد قاطع این ادعا‌های مغرضانه و نادرست مطلع کرده است و تنش کنونی را ناشی از بحران‌های انسانی در غزه و اظهارات مقامات اسرائیلی دانست که اطلاعات نادرستی درباره نقش مصر منتشر می‌کنند.

او افزود: «ما اجازه نمی‌دهیم هیچ طرفی مواضع ما را تحریف کند یا به تعهد تاریخی ما نسبت به صلح شک کند.»

وزیر خارجه مصر همچنین خواستار استقرار ناظران بین‌المللی بی‌طرف برای تثبیت آتش‌بس شد و تاکید کرد که مصر از ایده نیروی ثبات بین‌المللی در غزه برای نظارت بر اجرای هر توافقی حمایت می‌کند، اما نیازی به مشارکت مستقیم مصر در آن به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی، وجود ندارد.

منبع: اسپوتنیک