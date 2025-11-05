با اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی امید به کارش در این تیم ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود تردیدها درباره انتخاب امید روانخواه به عنوان سرمربی تیم ملی امید، او توانست نتایج خوبی در انتخابی جام ملتهای آسیا و بازیهای دوستانه کسب کند. حالا این تیم با صعود به دور نهایی جام ملتهای آسیا در رده امید، برای حضور در این رقابتها در دیماه آماده میشود.
با این حال تیم ملی امید طی روزهای گذشته با خبری شوکهکننده مواجه شد؛ جایی که امید روانخواه به دلیل نارضایتی از عملکرد هدایتالله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در آمادهسازی تیم ملی امید تصمیم به کنارهگیری از این تیم کرد.
با این حال مدیران فدراسیون فوتبال در جلسهای با امید روانخواه، او را برای ادامه فعالیت در تیم ملی امید راضی کرد و با اعلام امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون، روانخواه به کارش در تیم ملی امید ادامه خواهد داد.