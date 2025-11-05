مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان طی سال جاری در این استان گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زبردست مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: آنفلوآنزای فوق حادپرندگان جزو بیماری‌های ویروسی مشترک بین انسان و پرندگان است و در فصول سرد سال به دنبال کوچ و مهاجرت پرندگان مهاجر و آبزی از نواحی شمالی وارد کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: آنفلوآنزا معمولا مزارع مرغ مادر و تخم گذار و مرغ بومی را هدف قرار می‌دهد که برای ششمین سال پیایی این بیماری در لرستان گزارش نشده است.

زبردست اظهار داشت: اکنون نیز مراقبت فعال توسط همکاران دامپزشکی لرستان در حال انجام و موضوعات مرتبط با بحث حیات وحش نیز با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست در حال رصد می‌باشد.

وی ادامه داد: آنفلوآنزای پرندگان جزو بیماری‌های مشترک است و شیوع آن باعث نابودی زیرساخت‌های حوزه صنعت طیور می‌شود بنابراین مورد تاکید سازمان دامپزشکی کشور و مراکز بهداشتی است تا با رعایت موضوعات امنیت زیستی، استان همچنان از این ویروس محفوظ بماند.