مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان طی سال جاری در این استان گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زبردست مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: آنفلوآنزای فوق حادپرندگان جزو بیماری‌های ویروسی مشترک بین انسان و پرندگان است و در فصول سرد سال به دنبال کوچ و مهاجرت پرندگان مهاجر و آبزی از نواحی شمالی وارد کشور می‌شود.

وی تصریح کرد: آنفلوآنزا معمولا مزارع مرغ مادر و تخم گذار و مرغ بومی را هدف قرار می‌دهد که برای ششمین سال پیایی این بیماری در لرستان گزارش نشده است.

زبردست اظهار داشت: اکنون نیز مراقبت فعال توسط همکاران دامپزشکی لرستان در حال انجام و موضوعات مرتبط با بحث حیات وحش نیز با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست در حال رصد می‌باشد.

وی ادامه داد: آنفلوآنزای پرندگان جزو بیماری‌های مشترک است و شیوع آن باعث نابودی زیرساخت‌های حوزه صنعت طیور می‌شود بنابراین مورد تاکید سازمان دامپزشکی کشور و مراکز بهداشتی است تا با رعایت موضوعات امنیت زیستی، استان همچنان از این ویروس محفوظ بماند.

برچسب ها: آنفولانزای پرندگان ، لرستان
خبرهای مرتبط
در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
گویا:راه اصلی انتقال ویروس آنفولانزای پرندگان به انسان، تماس با پرنده مبتلا به ویروس است/خرازیان مقدم: مردم لاشه هیچ پرنده‌ای را لمس نکنند
معرفی متخلفان شکار و صید به مراجع قضایی
فرماندار اسدآباد:
موردی از آنفولانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاییزِ بی‌باران، منابع آبی لرستان در آستانه بحران
آخرین اخبار
پاییزِ بی‌باران، منابع آبی لرستان در آستانه بحران
دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌های لرستان؛ گامی کوچک برای نان، گامی بزرگ برای پایداری
بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی، جان دو نفر را در خرم آباد گرفت
انرژی خورشیدی، موتور تازه رشد لرستان؛ ۹ پروژه بزرگ در راه است
دارو‌های دامی ایرانی با برند لرستان؛ گامی به سوی بازار‌های صادراتی منطقه‌ای
موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در لرستان مشاهده نشده است
۳ تن از کارکنان شهرداری دورود و یک عضو شورای شهر دستگیر شدند
کشتارگاه‌های غیرمجاز حاشیه شهرهای لرستان؛ نتیجهٔ ضعف نظارت یا فقر معیشتی؟