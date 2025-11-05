وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در تماس نزدیک با کاراکاس است و اقدامات آمریکا در نزدیکی ونزوئلا موجب ایجاد فضای تنش رو به افزایش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگی ریابکوف، نایب وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو با کاراکاس در تماس نزدیک است و تمام کانالهای ارتباطی باز هستند.
ریابکوف اشاره کرد که اقدامات آمریکا در نزدیکی ونزوئلا «فضای تنش رو به افزایش» ایجاد میکند.
چند روز پیش، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرده بود که مسکو تحولات جاری در ونزوئلا را از نزدیک دنبال میکند و به حفظ وضعیت صلحآمیز میان کاراکاس و واشنگتن علاقهمند است و میخواهد روابط دو کشور آرام باقی بماند.
در همین راستا نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا پیشنهادهای حزب سوسیالیست متحد برای انتقال به مبارزه مسلحانه در صورت تعرض هرگونه تجاوز آمریکایی به این کشور را تصویب کرد، در حالی که نیروهای دریایی آمریکا در منطقه دریای کارائیب مستقر هستند.
مادورو در یک کنفرانس خبری حزب که از کانال رسمی «ونزوئلا» پخش شد، اعلام کرد که این پیشنهادها «تأیید شدهاند» و تأکید کرد که حزب باید فورا اجرای آنها را آغاز کرده و برنامههای میدانی را در هر خیابان و انجمن طراحی کند. او گفت: «ملت ونزوئلا در بالاترین سطح آمادگی خواهد بود؛ با آرامش و خویشتنداری، اما با قاطعیت و شجاعت.»
