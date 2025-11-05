باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نادری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان در تقدیر از تلاشهای هوشمندانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در مقابله با اراذل و اوباش را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است: در ماههای اخیر اقدامات هوشمندانه و قاطع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در صیانت از امنیت عمومی موجب ارتقاء محسوس احساس آرامش در جامعه شده است. بررسیهای انجام شده در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نشان میدهد که عملکرد این مجموعه در برخورد هدفمند، مقتدرانه و قانونی با اراذل و اوباش با رویکرد زمینگیر کردن عناصر شرارتزا و ناامن کننده محلات با اجرای طرحهای مختلف در سراسر کشور دستاوردهای قابل تقدیری در برقراری نظم و امنیت عمومی به دنبال داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش بیش از ۶۰ درصدی وقوع شرارتها در کشور طی نیمسال نخست ۱۴۰۴، عملکرد دستگیریها تا ۴۹۸ درصد و کنترلها را تا ۸۷۴ درصد افزایش داده است این در حالی است که گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از این عناصر پس از اقدامات قاطع پلیس، با واسطههای مختلف برای تسلیم و بررسی وضعیت خود به مقرهای انتظامی مراجعه کردند.
این بیانیه میافزاید: همچنین تعداد قابل ملاحظهای از اراذل متواری و تحت تعقیب شناسایی و بازداشت شدهاند به گونهای که بیش از ۸۵ درصد از اراذل نشان دار در سطح کشور اکنون در اختیار قانون قرار دارند. در این طرح رویکرد پلیس مقابله با خنثیسازی طراحی دشمن با توجه به طرحهای دشمن برای استفاده از اراذل و اوباش در عملیات ناایمنسازی و جنگ شناختی توسط فراجا یکی دیگر از دستاوردها بوده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدامات مؤثر در صیانت از فضای روانی جامعه و پیشگیری از بازتولید ناامنی در فضای مجازی با شناسایی و رصد بیش از ۲۴ هزار نشانگاه در صفحه و حساب کاربری منطبق با اوباشگری که از این میان ۳ هزار و ۵۸۳ صفحه فعال در حوزه خشونت و تهدید شناسایی و دستیگر شدهاند.
بر اساس این بیانیه، ایجاد زمینه پالایش و بازگشت اجتماعی افراد اصلاح شده در کنار برخوردهای قاطع با رویکرد انسانمحور و اصلاح گرایانه توسط فراجا، بسیاری از افراد پالایش و غیرفعال شدهاند و با وساطت چهرههای مذهبی و اجتماعی در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند.
این بیانیه میافزاید: در جمع بندی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه پرتلاش آن، اعلام میدارد که اقتدار فراجا، اقتدار قانون و امنیت مردم است. مقابله هوشمندانه با ارذل و اوباش، دفاع از حقوق عمومی و آرامش اجتماعی است نه صرفا برخورد انتظامی.
نمایندگان ملت در این بیانیه تأکید کردند که هرگونه هجمه علیه نیروهای خدوم انتظامی در واقع هجمه به امنیت ملی و اعتماد عمومی است و مجلس از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از ضابطان قانون و تقویت و جایگاه فراجا در نظام حکمرانی استفاده خواهد کرد.