پیکر کودک ۲ ساله مفقود شده در جنگل‌های سراوان رشت، امروز در رودخانه منطقه خان عموی این شهرستان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیل پرناک، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان از کشف پیکر یک کودک مفقود شده در جنگل سراوان خبر داد و گفت: گزارش مفقود شدن این دختر خردسال شب گذشته به پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر سراوان اعلام شد.

او با بیان اینکه ۳ تیم پایگاه امداد و نجات شهدای سراوان و واکنش سریع گیلان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو در منطقه آغاز شد، افزود: تلاش و جست‌و‌جو‌های شبانه نیرو‌های امدادی در محدوده جنگل سراوان بی ثمر بود.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان، صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) با همکاری مردم محلی، پیکر کودک در رودخانه منطقه «خان‌عمو» شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.

پایان تلخ یک جست‌وجو؛ کشف پیکر دختربچه گمشده رشتی در رودخانه

علت مرگ این کودک دختربچه هنوز مشخص نیست. 

منبع: صداوسیما

برچسب ها: کودک گمشده ، جمعیت هلال احمر گیلان
خبرهای مرتبط
کودک گمشده به آغوش مادر بازگشت
دستگیری متهم به قتل یک پسربچه در رشت
دختربچه گمشده در انزلی پیدا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
۲۰ سال پیش بنده تهران زندگی میکردم رفتم پارک یک خانمی با پسر بچه اش آمد پارک اون زمان گوشی موبایل تازه مد شده کمتر کسی داشت خانم دوست داشت بامن هم صحبت شود من بیشتر حواسم به بچه اون بود تا اینکه یک بچه ۱۰ ساله ای تقریباً آمد نشست داخل تاپ هی به خانمه گفتم مواظب بچه ات باش ی وقت تاپ میخوره بهش خطر ناک هست خانمه اهمیت نداد تا اینکه تاپ با اون سرعت چنان خورد به پیشانی بچه اش که بچه پرت شد بچه طفلکی غش کرد نفسش تا چند ثانیه بند آمد دیگه هروقت پارک بروم کسی بچه داره بخواد حرف بزنه بهش میگم اول مواظب بچه ات باش همش بخاطر بیفکری والدین هست بلا سر بچه ها میاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
من تو هلند بودم کشوری که پر از برکه آبگیره همون اولش یه بروشور دادن که مواظب بچه‌ها باشین حتی برای یک لحظه اونا را کنار آبگیر تنها نگذارید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ای روله
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این. دختر. بچه. رو. خدا. به. ما. نده. که. تو. جوننونوم. نگه. داریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بدون اطلاع قضاوت نکنید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از بس که مادران و یا پدران سرشون تو گوشی هست ویا دارن با دوست شون حرف چرت و پرت میگویند بچه را رها کردن به امان خودش
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
داریم به کجا میریم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بسوی جهنم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
واقعا با خوندن کامنتها آدم تعجب میکنه .
بابا نمیدونین داستان چی بوده هی برا خودتون میبرید و میدوزید
خداوکیلی چ آدمایی هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
وای خدایا خیلی غم انگیزه،......خدایا اولاد خیلی عزیزه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از بس بفکر پول در اوردن بیشتر هستند و بچه را بحال خود رها کردند .
در اصل کودک ازاریند
۵
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مقصر اصلی مادر دختر بچه هست
۷
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باید نباید کودکان را از چشم دور کرد تا چنین اتفاقات تلخی روبرو نشویم
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باید نباید تو خودتو ناراحت کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
والدین کودک به جرم غفلت و عدم کفایت و لیاقت باید مجازات بشن
۴
۱۲
پاسخ دادن
برداشت ۱۸هزار تن زیتون از باغ های گیلان
برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه در همه شهرستان‌های گیلان+فیلم
برنامه ریزی گیلان برای پایداری انرژی در فصل زمستان
آخرین اخبار
برنامه ریزی گیلان برای پایداری انرژی در فصل زمستان
برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه در همه شهرستان‌های گیلان+فیلم
برداشت ۱۸هزار تن زیتون از باغ های گیلان
پایان تلخ یک جست‌وجو؛ کشف پیکر دختربچه گمشده رشتی در رودخانه