باشگاه خبرنگاران جوان - کمیل پرناک، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان از کشف پیکر یک کودک مفقود شده در جنگل سراوان خبر داد و گفت: گزارش مفقود شدن این دختر خردسال شب گذشته به پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر سراوان اعلام شد.

او با بیان اینکه ۳ تیم پایگاه امداد و نجات شهدای سراوان و واکنش سریع گیلان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو در منطقه آغاز شد، افزود: تلاش و جست‌و‌جو‌های شبانه نیرو‌های امدادی در محدوده جنگل سراوان بی ثمر بود.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان، صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) با همکاری مردم محلی، پیکر کودک در رودخانه منطقه «خان‌عمو» شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.

علت مرگ این کودک دختربچه هنوز مشخص نیست.

منبع: صداوسیما