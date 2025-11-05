وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در حال حاضر بحثی از کاهش درآمد‌های نفتی مطرح نیست و هیچ سیگنالی از افت این درآمد‌ها دریافت نشده است. این موضوع طبق روال، در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: «بحث نخست در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد به خصوصی‌سازی مربوط است؛ یعنی ما باید بتوانیم تا حد امکان، مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.»

وی ادامه داد: «بحث دوم درباره ابزار قدرتی است که هیئت مقررات‌زدایی در اختیار دارد. در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش می‌کنیم مقررات زائدی را که مانع سرمایه‌گذاری و تولید مردم شده است، حذف کنیم.»

او بیان کرد: «سومین طرح، اعتبار ملی است تا اعتباری در اختیار همه مردم قرار گیرد تا بتوانند کالاهای بادوام و تولید داخل را خریداری کنند.»

وزیر اقتصاد گفت: «از پرونده کیفری زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اطلاعی ندارم. همچنین بحث ساماندهی بانک‌ها نیز جزو برنامه‌هاست و در حال پیگیری قرار دارد.»

مدنی‌زاده درباره وضعیت بورس نیز توضیح داد: «در حال حاضر وضعیت بورس خوب و رو به رشد است، اما همچنان برنامه‌های اصلاحی خود را در این حوزه دنبال می‌کنیم تا عمق بازار افزایش یابد و سهم بورس از تأمین مالی بیشتر شود. به‌گونه‌ای که مردم بورس را برای پس‌انداز سرمایه‌های خود به‌عنوان گزینه نخست انتخاب کنند.»

او درباره بودجه سال آینده نیز گفت: «کسری بودجه سال آینده قطعی نیست و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است؛ بنابراین نمی‌توان عددی اعلام کرد. در تدوین بودجه سال آینده به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت هستیم.»

وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: «هیچ سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نمی‌شود. در حال حاضر بحثی از افت درآمدهای نفتی نداریم و طبق روال این موضوع در چارچوب بودجه مدنظر قرار خواهد گرفت.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
نفت و منابع خدادادی تموم بشه ببینیم باز با دست خالی می تونید این کشور رو اداره کنید
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آهان ، باشه
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سیگنال اصلی گرانی و تورم هست که فقط خاص عموم مردم می‌باشد در زندگی حکمرانان ایرانی اثری ندارد.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بانک مرکزی را زیر مجموعه وزارت خانه خزانه داری درآورده و مقامات اجرایی را برای پاسخگو بودنشان مجبور کنید حتی با استیضاح تک تک وزرای اقتصادی و صنعت و نفت و ...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد ایزدیان
۱۹:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
درآمد نفت وگاز و مالیات و....هرچهاضاف بشه ملت رو چه سودی است.واسه اون کسایی ک وامهای کلان غیربرگشت برمیدارن و اون کسایی ک دله دزدی میکنن خوبه وبس.
کارمند وکارگر هم برن بمیرن.مافقط برده ای بیش نیستیم
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
برای من که حقوق دولتی نمی گیریم سود داره تا چشمت کور شود
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۸:۵۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
من بعنوان جوون بیکار میگم که درامد نفتی قطع کامل بشه چون شغلی به من نمیرسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر عوامل تورم و گرانی برای ملت ایران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از کاهش درآمد مردم چی سیگنالی ندارید؟
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این کلمه سیگنال چیه هوش مصنوعی مد کرده؟ بگید نشانه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۱۵:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
درآمد نفتی اضافه بشه تا چند وقت دیگر یک اقازاده دیگر چندین هزار میلیارد را یک مرتبه بزند به جیب و به کانادا سلام دهد .
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا این درآمد ها در سفره مردم حس نمیشه و روز به روز گرانی بیشتر میشه؟
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
پس چرا پتروشیمی ها پول نمیدن ؟؟؟
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سود سهام عدالت ۴۰۳ رو در سال ۴۰۴ بدید، بعد از هشت ماه هنوز ریالی از سود سال گذشته پرداخت نشده. این غیرقانونی است ای دولت تحصیل‌کرده.
۰
۹
پاسخ دادن
Belgium
منصور
۱۴:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا را شکر که میتونید نفت بفروشید / اوخت پولهاش کحا میره ؟؟
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تو جیب دزدا ومفت خورا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
برای اهدافی در ناکجا آباد هزینه می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این آقا چقدر بلده !!!
میگه سیگنال !!!!
۰
۱۴
پاسخ دادن
