ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که انتخاب زهران ممدانی «لکه ننگی ابدی» است که نشان می‌دهد چگونه یهودستیزی بر عقل سلیم غلبه کرده است.

بن‌گویر ممدانی را «حامی حماس، دشمن اسرائیل و یهودستیز آشکار» توصیف کرد.

زهران ممدانی، نامزد حزب دموکرات، در انتخابات شهرداری نیویورک ۲۰۲۵ پیروزی تاریخی به دست آورد و به نخستین مسلمان و جوان‌ترین شهردار این شهر در بیش از یک قرن گذشته تبدیل شد.

بر اساس نتایج اولیه، ممدانی حدود ۵۰.۴ درصد آرا را به دست آورد و با اختلاف قابل‌توجهی از رقبای خود، اندرو کومو و کرتیس سلیوا، پیشی گرفت.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند که در رژیم تروریستی اسرائیل نگرانی‌هایی از پیروزی ممدانی وجود دارد، زیرا نیویورک بزرگ‌ترین جامعه یهودیان جهان را در خود جای داده است.

به نوشته‌ی i۲۴NEWS، محافل صهیونیستی معتقدند پیروزی ممدانی که به خاطر انتقاد از سیاست‌های اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینیان شناخته می‌شود چالشی برای جایگاه جامعه صهیونیسم در نیویورک و روابط این شهر با رژیم تروریستی اسرائیل خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز، در واکنشی تند ممدانی را «کمونیست» خواند و هشدار داد که انتخاب او شهر را به سمت فروپاشی خواهد برد و تهدید کرد در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال نیویورک را به حداقل کاهش خواهد داد.

ترامپ در این همین راستا ادعا کرد‌ که سیاست‌های ممدانی یعنی شانس صفر برای موفقیت یا حتی بقای شهر.

منبع: آرتی