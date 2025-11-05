پیروزی تاریخی زهران ممدانی، نخستین شهردار مسلمان نیویورک، موجی از واکنش‌های تند در اسرائیل و واشنگتن را برانگیخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که انتخاب زهران ممدانی «لکه ننگی ابدی» است که نشان می‌دهد چگونه یهودستیزی بر عقل سلیم غلبه کرده است.

بن‌گویر ممدانی را «حامی حماس، دشمن اسرائیل و یهودستیز آشکار» توصیف کرد.

زهران ممدانی، نامزد حزب دموکرات، در انتخابات شهرداری نیویورک ۲۰۲۵ پیروزی تاریخی به دست آورد و به نخستین مسلمان و جوان‌ترین شهردار این شهر در بیش از یک قرن گذشته تبدیل شد.

بر اساس نتایج اولیه، ممدانی حدود ۵۰.۴ درصد آرا را به دست آورد و با اختلاف قابل‌توجهی از رقبای خود، اندرو کومو و کرتیس سلیوا، پیشی گرفت.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند که در رژیم تروریستی اسرائیل نگرانی‌هایی از پیروزی ممدانی وجود دارد، زیرا نیویورک بزرگ‌ترین جامعه یهودیان جهان را در خود جای داده است.

به نوشته‌ی i۲۴NEWS، محافل صهیونیستی معتقدند پیروزی ممدانی که به خاطر انتقاد از سیاست‌های اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینیان شناخته می‌شود چالشی برای جایگاه جامعه صهیونیسم در نیویورک و روابط این شهر با رژیم تروریستی اسرائیل خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز، در واکنشی تند ممدانی را «کمونیست» خواند و هشدار داد که انتخاب او شهر را به سمت فروپاشی خواهد برد و تهدید کرد در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال نیویورک را به حداقل کاهش خواهد داد.

ترامپ در این همین راستا ادعا کرد‌ که سیاست‌های ممدانی یعنی شانس صفر برای موفقیت یا حتی بقای شهر.

منبع: آرتی

برچسب ها: شهردار نیویورک ، انتخابات آمریکا
خبرهای مرتبط
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
این صهیونیا عقده ی
تا دیدند
ازاداندیشان دنیا
ب اسلام توجه دارند بواسطه. مقاومت جانانه مردم غزه
و حتی مسلمان می شوند

طرح مسلمان کشی و تو سودان اجرایی کردند توسط برده ها اماراتی شون

تا اسلام هراسی و دوباره تو ذهن تازه مسلمانان و. ازاد اندیشان ، تداعی کنن


خدا لعنت کنه بر جد و اباد صهیونیا

نور اسلام و نمیتونید خاموش کنین با فوت تون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بی شرف عقد ممدانی را به اسیران فلسطینی خالی نکنی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خانه اول صحیونها خراب شد جالبش این است یهودیان هم به ممدانی رای داده اند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا به داد مردم نیویورک برسه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اینقدر جیغ نکش منفجر میشوی درد این ممدانی ازهمه دردهای صحیونیسم دردناکتر است حالا ببین نتانیاهو چه میکشد حتما سکته کرده نظر نمی دهد دیگه نقاشیهایش تمام شده نمی‌تواند نقاشی بکشد
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
برای کاخ سفید واسرائیل خیلی سخت است یک شیعه شهردار نیویورک شود این یعنی شکست بزرگ برای کاخ سفید واسراییل هست آنهم تو نیویورک که سازمان ملل در آنجا مستقر هست واقعا برای صحیونیسم درد آور هست
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
انشالله موقع کاخ سفید را حسینه کنیم کنگره آمریکا را زینبیه کنیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اسکول
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حالا نوبت ساخت امام زاده های متعدد در نیویورک است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این فقط اوج دموکراسی را در آمریکا نشون میده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
و مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حالا از نردبان زهران ممدانی که شیعه چپ کمونیست طرفدار همجنسگرایان است و زن یهودی صهیونیست داره میخواهید بالا بروید؟! عجب. حداقل فیلم ها و عکس های این بشر رو در رژه همجنس گرایی ببینید و بعد از انتخاب شدنش ذوق کنید. ممدانی با اعتقادات و گرایشهای که داره اگر در جمهوری اسلامی بود به اعدام محکوم میشد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اتقدر داد و فریاد بزند تا دهن گشادت پاره بشه و
مردم از دست و زبانت که مثل مار کبراست
راحت شوند .دلقک سیرک
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کی می شه خدایا خبر هلاکت این سگ هار ایتامار بن‌گویر را بشنویم
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بن گویر
دهن گشادت را ببندد
صددزصد دق مرگ خواهید شد تو و بی بی و استمریج و مابقی
دیگه مثل گذشته نمیتوانید نسل کشی و جنایت جنگی با دستور ترامپ کنید
خود ترامپ سالخورده و فرتوده
داره پس میافتدد
خیلی صهیونیست نیویورک هزینه کردند که او انتخاب نشه
ولی به اذن خدا شد
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
صهیونی ها از ناراحتی بمیرند
۲
۲۸
پاسخ دادن
۱۲
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
به مذاکرات استانبول امیدی نیست؛ کابل حامی تروریسم است
آغاز نخستین ترانزیت گازوئیل روسیه به افغانستان از مسیر ریلی شمال ایران
حذف مدارک ویدئویی جنایات اسرائیل توسط گوگل
شورای امنیت تحریم‌ها علیه «جولانی» را امروز بررسی می‌کند
آخرین اخبار
رژیم صهیونیستی مرز با مصر را منطقه نظامی بسته اعلام کرد
وال استریت ژورنال: ترامپ هنوز در مورد اقدام نظامی علیه ونزوئلا تصمیم نگرفته است
کره شمالی اعلام کرد به تحریم‌های آمریکا با «اقدامات مناسب» پاسخ می‌دهد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای طرح ترامپ در مورد غزه به سازمان ملل ارائه کرد
آتش سوزی و انفجار مهیب در نیویورک؛ ۷ آتش‌نشان زخمی شدند
۱۱۹ بار نقض آتش‌بس توسط اسرائیل/ پایبندی حماس، نتانیاهو را در بن‌بست قرار داده است
کره جنوبی ساخت زیردریایی هسته‌ای در داخل کشور را «معقول» دانست
شورای امنیت تحریم‌ها علیه «جولانی» را امروز بررسی می‌کند
اقدام خصمانه پارلمان استرالیا علیه سپاه پاسداران
اسرائیل ۳۹ شهروند سوری را ربود
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
حمله پهپادی به ولگوگراد روسیه یک کشته بر جا گذاشت
حذف مدارک ویدئویی جنایات اسرائیل توسط گوگل
به مذاکرات استانبول امیدی نیست؛ کابل حامی تروریسم است
آغاز نخستین ترانزیت گازوئیل روسیه به افغانستان از مسیر ریلی شمال ایران
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی برگزار کرد