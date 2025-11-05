نظر به اتمام فعالیت دوره دوم کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، اسامی و شرایط حضور در انتخابات سومین دوره آن اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، اسامی و شرایط ثبت نام واجدین شرایط جهت حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران، برای دوره چهار ساله سوم را بدین نحو اعلام کرد.

ماده ۵ انتخابات اعضای کمیسیون:

ورزشکاران به منظور انتخاب در کمیسیون، باید شرایط ذیل را داشته باشند:

۱-۱. حداقل ۱۶ سال سن داشته و تابعیت ایرانی داشته باشند.

۱-۲. ورزشکاران کاندیدا و همچنین اعضای کمیسیون هرگز نباید هیچگونه محکومیتی مرتبط با قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ داشته باشند.

۱-۳. حداقل در یکی از سه دوره قبل بازی‌های المپیک تابستانی و زمستانی شرکت کرده باشند.

۱-۴. حداقل در یکی از سه دوره قبل بازی‌های المپیک جوانان، موفق به کسب مدال شده باشند.

۱-۵. حداقل در یکی از سه دوره بازی‌های آسیایی تابستانی یا زمستانی قبل، موفق به کسب مدال شده باشند.

۱-۶. ورزشکار متقاضی عضویت در کمیسیون باید دارای معرفی نامه از سوی فدراسیون ورزشی مربوطه باشد. (فدراسیون‌های عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک)

۱-۶-۱. در موارد اختلاف بین فدراسیون و ورزشکار، مرجع تصمیم گیری، هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خواهد بود.

۱-۷. مقیم ایران باشد و در صورت عدم حضور، بتواند از طریق تلکنفرانس یا ویدئو کنفرانس در جلسات شرکت نماید.

۲. شرایط رأی دهندگان:

رأی دهندگان واجد شرایط برای انتخاب اعضای کمیسیون، افراد ذیل می‌باشند:

۱-۲. ورزشکارانی که حداقل در یکی از ۳ دوره قبل بازی‌های المپیک تابستانی و یا زمستانی (اعم از جوانان و بزرگسالان) شرکت کرده‌اند.

۲-۲. ورزشکارانی که در یکی از ۳ دوره قبل بازی‌های آسیایی تابستانی و یا زمستانی مدال کسب نموده‌اند.

۳-۲. هر فدراسیون ورزشی عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که شامل احرازصلاحیت بند‌های ۲-۱ و ۲-۲ ماده ۵ نباشد، می‌تواند یک ورزشکار را معرفی نماید.

ثبت نام از ورزشکاران واجد شرایط برای کاندیداتوری از روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه جاری لغایت ۸ آذرماه (مطابق با ۶ روز کاری) از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۵ در محل کمیته ملی المپیک انجام می‌شود.

ورزشکاران واجد شرایط برای کاندیداتوری می‌توانند با همراه داشتن مدارک لازم (معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوطه_کپی تمام صفحات شناسنامه_کپی کارت ملی و یک قطعه عکس ۳ در ۴ به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی) در مدت زمان تعیین شده با حضور در کمیته اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری عضویت در کمیسیون ورزشکاران نمایند.

براساس دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیسیون، مدت زمان ثبت نام تعیین شده قابل تمدید نمی‌باشد.

لازم به ذکر است: کلیه اطلاعات لازم درخصوص انتخابات کمیسیون ورزشکاران بر روی وب سایت کمیته ملی المپیک موجود بوده و ورزشکاران محترم درصورت داشتن هر گونه ابهام و یا سؤالی دراین خصوص می‌توانند با شماره ۲۶۲۰۳۴۲۵ تماس حاصل نمایند.

اسامی ورزشکاران واجد شرایط برای عضویت یا کاندیداتوری و اسامی ورزشکاران واجد شرایط برای رای دهی در دو فایل مجزا بدین نحو اعلام می‌شود.