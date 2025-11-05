نظر به اتمام فعالیت دوره دوم کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، اسامی و شرایط حضور در انتخابات سومین دوره آن اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، اسامی و شرایط ثبت نام واجدین شرایط جهت حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران، برای دوره چهار ساله سوم را بدین نحو اعلام کرد.

ماده ۵ انتخابات اعضای کمیسیون:

ورزشکاران به منظور انتخاب در کمیسیون، باید شرایط ذیل را داشته باشند:

۱-۱. حداقل ۱۶ سال سن داشته و تابعیت ایرانی داشته باشند.

۱-۲. ورزشکاران کاندیدا و همچنین اعضای کمیسیون هرگز نباید هیچگونه محکومیتی مرتبط با قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ داشته باشند.

۱-۳. حداقل در یکی از سه دوره قبل بازی‌های المپیک تابستانی و زمستانی شرکت کرده باشند.

۱-۴. حداقل در یکی از سه دوره قبل بازی‌های المپیک جوانان، موفق به کسب مدال شده باشند.

۱-۵. حداقل در یکی از سه دوره بازی‌های آسیایی تابستانی یا زمستانی قبل، موفق به کسب مدال شده باشند.

۱-۶. ورزشکار متقاضی عضویت در کمیسیون باید دارای معرفی نامه از سوی فدراسیون ورزشی مربوطه باشد. (فدراسیون‌های عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک)

۱-۶-۱. در موارد اختلاف بین فدراسیون و ورزشکار، مرجع تصمیم گیری، هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خواهد بود.

۱-۷. مقیم ایران باشد و در صورت عدم حضور، بتواند از طریق تلکنفرانس یا ویدئو کنفرانس در جلسات شرکت نماید.

۲. شرایط رأی دهندگان:

رأی دهندگان واجد شرایط برای انتخاب اعضای کمیسیون، افراد ذیل می‌باشند:

۱-۲. ورزشکارانی که حداقل در یکی از ۳ دوره قبل بازی‌های المپیک تابستانی و یا زمستانی (اعم از جوانان و بزرگسالان) شرکت کرده‌اند.

۲-۲. ورزشکارانی که در یکی از ۳ دوره قبل بازی‌های آسیایی تابستانی و یا زمستانی مدال کسب نموده‌اند.

۳-۲. هر فدراسیون ورزشی عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که شامل احرازصلاحیت بند‌های ۲-۱ و ۲-۲ ماده ۵ نباشد، می‌تواند یک ورزشکار را معرفی نماید.

ثبت نام از ورزشکاران واجد شرایط برای کاندیداتوری از روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه جاری لغایت ۸ آذرماه (مطابق با ۶ روز کاری) از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۵ در محل کمیته ملی المپیک انجام می‌شود.

ورزشکاران واجد شرایط برای کاندیداتوری می‌توانند با همراه داشتن مدارک لازم (معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوطه_کپی تمام صفحات شناسنامه_کپی کارت ملی و یک قطعه عکس ۳ در ۴ به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی) در مدت زمان تعیین شده با حضور در کمیته اقدام به ثبت نام برای کاندیداتوری عضویت در کمیسیون ورزشکاران نمایند.

براساس دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیسیون، مدت زمان ثبت نام تعیین شده قابل تمدید نمی‌باشد.

لازم به ذکر است: کلیه اطلاعات لازم درخصوص انتخابات کمیسیون ورزشکاران بر روی وب سایت کمیته ملی المپیک موجود بوده و ورزشکاران محترم درصورت داشتن هر گونه ابهام و یا سؤالی دراین خصوص می‌توانند با شماره ۲۶۲۰۳۴۲۵ تماس حاصل نمایند.

اسامی ورزشکاران واجد شرایط برای عضویت یا کاندیداتوری و اسامی ورزشکاران واجد شرایط برای رای دهی در دو فایل مجزا بدین نحو اعلام می‌شود.

برچسب ها: انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک ، کمیته ملی المپیک
خبرهای مرتبط
سرمایه‌های ورزش از تهران تا منامه؛
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
ثبت نام نهایی ۱۹۰ ورزشکار ایرانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کاهش سهمیه وزنه‌برداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
آخرین اخبار
زمان بازگشت ستاره تیم ملی اعلام شد
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
پیروزی یاران پارسا فلاح در اولین بازی فصل لیگ NCAA
وزیر ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک وارد ریاض شدند
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
میرباقری: برگزاری و سطح مسابقات داخلی با رقابت‌های جهانی برابری می‌کند
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
حریفان شمشیربازان ایران در جام جهانی الجزایر مشخص شدند
والیبالیست‌های ایرانی گام اول را محکم برداشتند + فیلم
بازیکنان شاخص در لیست تیم ملی امید/ تراکتور و فولاد نماینده‌ای ندارند
گزینه‌های نهایی پرسپولیس برای دربی مشخص شد
حسن یزدانی راهی استقلال شد/ ۷ میلیارد برای ۲ مبارزه
درخواست پدر صابر؛ مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ پنج شنبه با آداب و رسوم محلی
همکاری قلعه‌نویی با روانخواه/ امیدها به تیم‌ملی دعوت نمی‌شوند
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد