باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در جلسه امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) با تسلیت ایام فاطمیه، این ایام را فرصتی مغتنم برای آشنایی با مکتب فاطمی و درس‌آموزی از مکتب تمدن‌ساز دانست.

وی در ادامه مهم‌ترین ویژگی مکتب فاطمی را حقیقت‌طلبی و از خودگذشتگی در دفاع از حقیقت برشمرد و اظهار کرد: حماسه‌سازی بی‌بدیل تربیت‌یافتگان این مکتب در طول تاریخ، نتیجه چنین استقامت مومنانه‌ای است. انقلاب اسلامی که با هدایت یکی از تربیت‌یافتگان شاخص مکتب فاطمی به پیروزی رسید، نتیجه حقیقت‌طلبی جمعی مردم مومن ایران بود.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه دشمنی دولت‌های استکباری با ایران اسلامی نتیجه ترسی است که از گسترش این روحیه دارند، بیان کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی است. این اتفاق هم ماهیت استکباری آمریکا را نشان داد و هم هیمنه آمریکا به عنوان نماد قدرت‌های جهان سلطه را شکست و به جهانیان نشان داد اگر ملتی به خدا تکیه کند، خداوند هم به آن ملت عزت خواهد بخشید.

جنتی در پایان با اشاره به درخشش جبهه جهانی مقاومت، بیان کرد: این درخشش حاصل گسترش جهانی نگاهی است که انقلاب اسلامی مردم ایران را پیروز کرد و نفرت روزافزون مردم جهان از رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیان آن، نشانه به ثمر نشستن ایستادگی حق‌طلبانه مجاهدان این جبهه است. آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد و در نهایت مجبور شد ماهیت ظالمانه خود را به بدترین شکل ممکن آشکار سازد.