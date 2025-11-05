دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد و در نهایت مجبور شد ماهیت ظالمانه خود را به بدترین شکل ممکن آشکار سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در جلسه امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) با تسلیت ایام فاطمیه، این ایام را فرصتی مغتنم برای آشنایی با مکتب فاطمی و درس‌آموزی از مکتب تمدن‌ساز دانست.

وی در ادامه مهم‌ترین ویژگی مکتب فاطمی را حقیقت‌طلبی و از خودگذشتگی در دفاع از حقیقت برشمرد و اظهار کرد: حماسه‌سازی بی‌بدیل تربیت‌یافتگان این مکتب در طول تاریخ، نتیجه چنین استقامت مومنانه‌ای است. انقلاب اسلامی که با هدایت یکی از تربیت‌یافتگان شاخص مکتب فاطمی به پیروزی رسید، نتیجه حقیقت‌طلبی جمعی مردم مومن ایران بود.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه دشمنی دولت‌های استکباری با ایران اسلامی نتیجه ترسی است که از گسترش این روحیه دارند، بیان کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با استکبار جهانی است. این اتفاق هم ماهیت استکباری آمریکا را نشان داد و هم هیمنه آمریکا به عنوان نماد قدرت‌های جهان سلطه را شکست و به جهانیان نشان داد اگر ملتی به خدا تکیه کند، خداوند هم به آن ملت عزت خواهد بخشید.

جنتی در پایان با اشاره به درخشش جبهه جهانی مقاومت، بیان کرد: این درخشش حاصل گسترش جهانی نگاهی است که انقلاب اسلامی مردم ایران را پیروز کرد و نفرت روزافزون مردم جهان از رژیم نامشروع صهیونیستی و حامیان آن، نشانه به ثمر نشستن ایستادگی حق‌طلبانه مجاهدان این جبهه است. آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد و در نهایت مجبور شد ماهیت ظالمانه خود را به بدترین شکل ممکن آشکار سازد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آخریش برجام بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند.
مذاکره، مشکل ما با اروپا را حل نمی‌کند.
انتظار برای حل مشکلات توسط آمریکا و اروپا اشتباه است.
اگر انتظار داریم آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل کنند اشتباه می‌کنیم.
آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل نمی کنند.
از سال 1357 تاکنون برای همه مردم ایران ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا و اروپا غلط و اشتباه بوده است.
۵
۲
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مذاکره میتونه مشکلات رو حل کنه ولی به شرطی که یه چیزی برای مذاکره داشت. مثلا آمریکا علیه ما تحریم داره و با اون مذاکره میکنه, تحریم رو برداره هم چیزی از کشور خودش کم نمیشه. ولی ما با چی مذاکره کنیم؟ با حقوق کشورمان؟ این نمیشه.
