باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قائمپناه معاون امور اجرایی رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: بعید است آب تهران جیرهبندی شود؛ من نشنیدیم در کشور مشکل آب داریم ولی اینکه جیرهبندی شود ما چیزی در دولت نشنیدیم.
وی ادامه داد: زمستان امسال به لحاظ برق و گاز مثل سال گذشته سخت نخواهد بود
قائم پناه افزود: از سه نرخی شدن قیمت بنزین خبری ندارم و قیمت بنزین سهمیهای فعلا تغییری نکرده است.
معاون امور اجرایی رئیسجمهور گفت: برای مدیریت مصرف سوخت دولتی حتما برنامه داریم. دیروز جلسه داشتیم و برنامه داریم حتما باید نهادهای دولتی و ساختمانهای حداکثر صرفهجویی را بکنند که الگوسازی انجام دهیم.
وی افزود:قیمتها برای ساختمانهای دولتی چه آب و چه حتی بنزین در اولویت قرار دارد که ما اگر قرار است تغییری در نرخهای انرژی دهیم اول از دولت شروع کنیم.
قائمپناه با اشاره به اینکه امسال قیمت بنزین سهمیهای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمیکند گفت: یک لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود ولی ما ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان میفروشیم.