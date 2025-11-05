قائم‌پناه گفت: یک لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام می‌شود ولی به قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قائم‌پناه معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور  در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: بعید است آب تهران جیره‌بندی شود؛ من نشنیدیم در کشور مشکل آب داریم ولی اینکه جیره‌بندی شود ما چیزی در دولت نشنیدیم.

وی ادامه داد: زمستان امسال به لحاظ برق و گاز مثل سال گذشته سخت نخواهد بود

قائم پناه افزود: از سه نرخی شدن قیمت بنزین خبری ندارم و قیمت بنزین سهمیه‌ای فعلا تغییری نکرده است.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور گفت: برای مدیریت مصرف سوخت دولتی حتما برنامه داریم. دیروز جلسه داشتیم و برنامه داریم حتما باید نهادهای دولتی و ساختمان‌های حداکثر صرفه‌جویی را بکنند که الگوسازی انجام دهیم. 

 وی افزود:قیمت‌ها برای ساختمان‌های دولتی چه آب و چه حتی بنزین در اولویت قرار دارد که ما اگر قرار است تغییری در نرخ‌های انرژی دهیم اول از دولت شروع کنیم.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند گفت: یک لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام می‌شود ولی ما ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان می‌فروشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
الان مناطق آزاد دارن ماشینای پر مصرف میارن داخل و کل مملکت رو میچرخن چون بنزین مفته
United States of America
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
امسال و سال دیگه فرقی نمیکنه گرون کردن بنزین مساوی با قیامت پول نفت ملت میخورید چیکار برای مردم انجام میدید یارانه مردم قطع کردید از هر کس که کاسبی میکنه مالیات سنگین میگیرید و برای هر خدمات دولتی و غیر دولتی مزد میگیرید ، مالیات از خونه و ماشین مردم میگیرید من اخطار مقدم مردم توان گرون شدن بنزین ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
به همه مردم باید کارت سوخت ۶۰ لیتری داده بشه نه فقط به ماشین دارهای دود و ترافیک ساز
United States of America
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
باشه تو که ماشین نداری ۱۱ میلیون بیمه ثالث بده ،ما که ماشین داریم داریم مالیات ماشین ، بیمه ثالث ، بیمه بدنه ،هزینه ۳ برافبر شدن قطعات میدیم ، بس بنزین دولتی باید سهم ماشین دار ها باشه بفهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
همونطور که پول بیمه و لوازم یدکی میدین باید پول بنزین رو هم بدین نه اینکه دولت پول نداشته باشه غذا و دارو بخره بعد بنزین مفت بده به ماشیندارا بفهم
Iran (Islamic Republic of)
نوشابه خنک زرد
۲۳:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه اعلام شد...

یارانه ای 1500ت (فقط 60 تا 100لیتر)
ازاد لیتری 35هزار
نوش جون اون 16میلیون
حالا هم برید مسافرت و ایرانگردی
Finland
مشاوره اقتصادی
۲۲:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دولت جلوی صادرات گازوئیل را بگیرد که باعث ناترازی سوخت و کم بود انرژی و رانت شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
یک سیب زمینی فروش میدونه که هر سال باید یک درصد میزاشتید رو قیمت بنزین
البته با این قیمت ماشین شما از قبل پول بنزین رو گرفتید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باسلام دولت باید بنزین رافکری بکند والا بعضی ها باتوجه به کوچک شدن روزها وسرد شدن مصرفی ندارند ولی بعضی ها تلافی بقیه روهم درمی‌آورند اینجاست که باید یک فکر درست برای بنزین شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
یه جوری میگن امسال تغییر نمیکنه انگار چندین سال قراره تغییر نکنه...۴ ماه دیگه امسال تموم میشه دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بنزین را لیتری بین ۲۰ تا ۵۰ کنید خیلی خیابون‌ها شلوغ و دارند الکی ولگردی می کنند تک سرنشین هستند برای تاکسی ها در ماه ۵۰۰لیتر و همان ۱۵۰۰تومان باشد البته به غیر تاکسی های انترنتی و اسنپ فقط باید تاکسی های درون شهری و تلفنی و خطی ۱۵۰۰باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
همین طوری ارزون بدین تا قاچاقچیان با بهترین سود بتونن صادر کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
درحال حاضر درچند ماه اخیر قیمت اجناس وکالا چند برابر شده قینت افزایش بنزین نیز تورم به دنبال دارد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حداقل ۲۰ درصد مصرف در ترافیک و ۵۰ درصد بخاطر مصرف بالای ماشینهاست اگه ترافیک را درست کنید و ماشین کم مصرف خارجی وارد بشه این مصرف به ۳۰ درصد مصرف کل کشور میرسه
Iran (Islamic Republic of)
عادل
۱۹:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آدرس غلط نده. ماشینهای خارجی مثل بنزن و بی ام و و تویوتا مصرف بنزین بیشتری نسبت به پراید تیبا و کوییک دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
الان دارین سر این مردم فلک زده منت میذارین؟؟
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۰:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باهات موافقم و مثبت دادم ولی مردم ما عزیزند نه فلک‌زده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مگر میخواه تغییر کنه خودتان تغییر بدهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
شما حقوق‌را به دلار بدین بنزینم گرون کنید حرفی نیست
