باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهباز محمودی با اشاره به آغاز مرحله اجرایی حفاظت و مرمت سه روستای تاریخی شاخص استان خبر داد و گفت: البرز تعداد زیادی روستا دارد که بسیاری از آنها قدمت تاریخی بالایی دارند و می توانند به مقصد گردشگری تبدیل شوند.
معاون مدیر کل میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، افزود: برای تحقق این هدف از پارسال مرمت سه روستای شاخص استان شامل برغان، روستای گیلرد و ورده آغاز شده است.
محمودی اضافه کرد: پس از مطالعات دقیق بافت روستایی و طراحی نقشه حفاظتی ؛ و همچنین تأمین اعتبار مناسب ، مرمت بافت تاریخی و حفاظت از معماری سنتی این سه روستا آغاز شد.
وی بیان کرد: هدف ما از این اقدامات، حفظ اصالت تاریخی و فرهنگی روستاها در کنار توسعه گردشگری است. زیرساختهایی مانند سرویسهای بهداشتی، مسیرهای گردشگری مناسب و سیستم دفع آبهای سطحی برای رفاه گردشگران در حال برنامهریزی است.
این مسئول همچنین به توسعه بومگردی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در تمام این روستاها، علاقهمندان به بومگردی خانههای خود را به اقامتگاههای گردشگری تبدیل کردهاند. اکنون گردشگران میتوانند چند شب در این روستاها اقامت کنند و از فضای فرهنگی و طبیعی اطراف بهرهمند شوند. این امر نه تنها به رونق اقتصادی روستاها کمک میکند، بلکه تجربهای اصیل از زندگی روستایی برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد.
محمودی بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ما در روستای گیلِرد، ورود به مرحله مرمت دقیق و حفاظت از بنای خانه آیتالله طالقانی است. این خانه که مربوط به اواخر دوره قاجار و عصر معاصر بوده و بخشهایی از آن بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد، با شماره ثبت ملی به عنوان اثری تاریخی شناخته شده است. وی گفت: با توجه به موقعیت این بنا در مرکز روستا و نزدیکی آن به مسجد و حمام تاریخیِ گیلِرد، مرمت آن علاوه بر حفظ ارزش تاریخی، ظرفیت جذب گردشگر در منطقه را نیز بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
معاون مدیر کل میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: در فرآیند مرمت، تاکید ما بر حفظ اصالت مصالح، فرم معماری و حریم بنا است. همچنین مشاوره فنی برای تدوین طرح مرمت انجام شده و مذاکرات ما با خانواده معزز آیتالله طالقانی در جریان است تا نظارت مستقیم آنان بر روند مرمت، تضمین کیفیت کار باشد.
این مسئول گفت: هدف نهایی ما این است که این خانه به یک خانهموزه؛ فضایی برای نمایش زندگی، مبارزات، اندیشهها و میراث فرهنگی آیتالله طالقانی و همزمان بخشی از مسیر گردشگری فرهنگی و روستایی منطقه تبدیل شود.
وی درباره اقدامات اجرایی در روستای ورده نیز ابراز کرد: این روستا با موقعیت ویژه جغرافیایی خود در درهای خوش آبوهوا در شمال غرب استان البرز و با دارا بودن بافت تاریخی و آثار ارزشمند مانند حمام قدیمی، آسیاب تاریخی و دو امامزاده از نخستین گزینههای ما برای حفاظت و مرمت بوده است.
این مسئول ادامه داد: با توجه به مطالعات آغازین، مقرر شده است طرحی جامع برای حفاظت از بافت روستایی این منطقه تهیه شود که در آن اولویت با ساماندهی کوچه باغها، بهسازی مسیرهای گردشگری و حفظ عناصر معماری بومی است. در این طرح همزمان با مرمت بناهای شاخص، زیرساختهای گردشگری مانند سرویسهای بهداشتی، تابلوهای راهنما و فضای اقامت بومگردی پیشبینی شده است.
محمودی گفت: ما تأکید داریم که در مرمت بافت ورده، علاوه بر حفظ مصالح سنتی و معماری بومی، مشارکت مردم محلی را جلب و خانههایی را که شرایط اقامتگاه بومگردی را دارند به شبکه گردشگری منطقه متصل کنیم. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال محلی تجربه گردشگری اصیلی را برای بازدیدکنندگان فراهم میکند.
وی توضیح داد: در کنار این اقدامات، هدف ما معرفی روستای ورده به عنوان یکی از مقاصد گردشگری روستایی استان است که علاوه بر طبیعت بکر، میراث ملموس و ناملموسی چون زبان تاتی، جویهای سنگی و کوچه باغهای قدیمی دارد. با مرمت و ارتقای زیرساختها، قصد داریم گردشگران بیشتری را به این منطقه جذب کنیم و آن را به الگویی ماندگار در گردشگری روستایی تبدیل نماییم.