رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه نقدی تا پایان امسال به‌صورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: یارانه نقدی تا پایان امسال به‌صورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد و به این ترتیب یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است.

وی ادامه داد:دولت تصمیم گرفته است تا یارانه‌ای که پیش‌تر به‌صورت غیرمنظم و گاه‌به‌گاه پرداخت می‌شد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند.

پور محمدی  با اشاره به اینکه برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خواهد شد؛ احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌های اندکی داشته باشد گفت: یکی از این تغییرات، استفاده از پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاه‌های حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل ساده‌تر و فراگیرتری انجام گیرد.

وی افزود:همچنین تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تامین نیازهای اصلی و کالری ضروری به‌ویژه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه معطوف شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه: اکنون با گذشت پنج ماه از سال، دولت توانسته است مدیریت مالی خود را بدون بروز آسیب در پرداخت‌های ضروری ادامه دهد افزود:در این مدت، همه پرداخت‌های حیاتی و اولویت‌دار شامل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان، یارانه نقدی و کالابرگ به‌صورت منظم انجام شده است.

وی افزود:مهم‌ترین راهبرد دولت و سازمان برنامه و بودجه کنترل شدید هزینه‌ها بوده است. طبق گزارش رسمی، میزان پرداختی‌های دولت نسبت به سقف قانون بودجه تا این تاریخ حدود ۲۷ درصد صرفه‌جویی داشته است. این سیاست به دولت اجازه داده تا تمرکز منابع را روی معیشت مردم و هزینه‌های غیرقابل‌تعویق معطوف کند.

او گفت:دولت با همین انضباط شدید مالی و اولویت‌بندی دقیق تا پایان سال ادامه خواهد داد تا نیازی به اصلاح قانون بودجه نباشد، مگر در شرایط خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی.

 

 

برچسب ها: سازمان برنامه ، یارانه
خبرهای مرتبط
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باسلام.
بنده دو سال قبل در طرح حمایت از جمعیت و اهدای زمین برای فرزند سوم در شهرستان فریمان از توابع استان خراسان رضوی ثبتنام کردم و با اینکه مورد تایید حمایتی قرار گرفتم اما هنوز بعد از دوسال هیچگونه زمین و مسکنی به بنده تحویل داده نشده ، بنده بعد عمری هنوز مستاجرم و مخارج زندگی به شدت آرامش زندگی منو بهم ریخته ، چرا با اینکه شهرستان فریمان زمین در حاشیه شهرستان بسیار زياد دارد اما کسی از مسئولین سازمان مسکن و شهرسازی و ...پاسخگو نیستن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باسلام.
بنده دو سال قبل در طرح حمایت از جمعیت و اهدای زمین برای فرزند سوم در شهرستان فریمان از توابع استان خراسان رضوی ثبتنام کردم و با اینکه مورد تایید حمایتی قرار گرفتم اما هنوز بعد از دوسال هیچگونه زمین و مسکنی به بنده تحویل داده نشده ، بنده بعد عمری هنوز مستاجرم و مخارج زندگی به شدت آرامش زندگی منو بهم ریخته ، چرا با اینکه شهرستان فریمان زمین در حاشیه شهرستان بسیار زياد دارد اما کسی از مسئولین سازمان مسکن و شهرسازی و ...پاسخگو نیستن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
جعفر بس کن خسته شدیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۱۵:۱۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چه فایده یارانه ماهارو که کارمند هستیم قطع کردید
۰
۱
پاسخ دادن
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
آخرین اخبار
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
نقشه راه دولت هوشمند» تدوین شد / صف‌های طولانی استخدام کاهش می‌یابد
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد