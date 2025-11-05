باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: یارانه نقدی تا پایان امسال به‌صورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد و به این ترتیب یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است.

وی ادامه داد:دولت تصمیم گرفته است تا یارانه‌ای که پیش‌تر به‌صورت غیرمنظم و گاه‌به‌گاه پرداخت می‌شد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند.

پور محمدی با اشاره به اینکه برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خواهد شد؛ احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌های اندکی داشته باشد گفت: یکی از این تغییرات، استفاده از پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاه‌های حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل ساده‌تر و فراگیرتری انجام گیرد.

وی افزود:همچنین تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تامین نیازهای اصلی و کالری ضروری به‌ویژه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه معطوف شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه: اکنون با گذشت پنج ماه از سال، دولت توانسته است مدیریت مالی خود را بدون بروز آسیب در پرداخت‌های ضروری ادامه دهد افزود:در این مدت، همه پرداخت‌های حیاتی و اولویت‌دار شامل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان، یارانه نقدی و کالابرگ به‌صورت منظم انجام شده است.

وی افزود:مهم‌ترین راهبرد دولت و سازمان برنامه و بودجه کنترل شدید هزینه‌ها بوده است. طبق گزارش رسمی، میزان پرداختی‌های دولت نسبت به سقف قانون بودجه تا این تاریخ حدود ۲۷ درصد صرفه‌جویی داشته است. این سیاست به دولت اجازه داده تا تمرکز منابع را روی معیشت مردم و هزینه‌های غیرقابل‌تعویق معطوف کند.

او گفت:دولت با همین انضباط شدید مالی و اولویت‌بندی دقیق تا پایان سال ادامه خواهد داد تا نیازی به اصلاح قانون بودجه نباشد، مگر در شرایط خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی.