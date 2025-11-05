وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تماس تلفنی «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با «وانگ یی» وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از مواضع مسئولانه و اصولی چین در غیرقانونی اعلام کردن روند موسوم به «اسنپ‌بک» در شورای امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: «همکاری‌های سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و برخی کشور‌های غربی در سازمان ملل متحد بسیار حائز اهمیت بود و از سوی ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد نیز مورد حمایت قرار گرفت.»

عراقچی با اشاره به تداوم اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا افزود: «جامعه جهانی باید در برابر جنگ‌طلبی و سیاست‌های سلطه‌گرایانه این رژیم ایستادگی کرده و از تشدید بحران در منطقه جلوگیری کند.»

وزیر امور خارجه چین نیز در این گفت‌و‌گو، با تاکید بر روابط راهبردی تهران و پکن، بر ضرورت حفظ هماهنگی و تماس‌های مستمر دو کشور در سازمان ملل و سایر نهاد‌های چندجانبه تاکید کرد.

وانگ‌یی همچنین ضمن قدردانی از رویکرد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، بر حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای اصلی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تاکید کرد.

دو طرف همچنین با اشاره به دیدار سازنده رؤسای جمهور دو کشور در ماه سپتامبر و برگزاری نشست سازوکار عالی در آینده نزدیک، بر عزم رهبران سیاسی ایران و چین برای پیشبرد تفاهمات حاصل‌شده در چارچوب شراکت جامع راهبردی تاکید و ابراز امیدواری کردند که این توافقات در قالب سازوکار‌های اجرایی میان دو کشور عملیاتی شود.

در پایان، طرفین بر تداوم تماس‌های نزدیک دیپلماتیک و تلاش مشترک برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه در سال آینده میلادی، که هم‌زمان با پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین است، توافق کردند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مذاکره با اروپا هیچ فایده ای ندارد
مذاکره با اروپا مشکلی را حل نمی کند و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران ثابت شده است.
اروپااز سال 1394 تاکنون تعهداتش را در برجام انجام نداده است.
غرب از سال 1392 تاکنون در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران دروغ می گوید و همچنان نیز ادامه می دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اعتراف روحانی: در مذاکرات وین مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها حل و فصل شده
و این در حالی است که متأسفانه در مذاکرات وین مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها از سال 1394 تاکنون حل و فصل نشده است چرا؟
و این در حالی است که متأسفانه در مذاکره مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها از سال 1392 تاکنون حل و فصل نشده است و همچنان نیز ادامه دارد چرا؟
و این در حالی است که متأسفانه در توافق هسته ای برجام و مذاکرات وین و... مسائل اصلی ایران با آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها از سال 1394 تاکنون حل و فصل نشده است و همچنان نیز ادامه دارد چرا؟

اعتماد روحانی به آمریکا و کشورهای اروپایی در مذاکره، توافق هسته ای، برجام و مذاکرات وین، حمایت از این خیانتکاران و جنایتکاران بوده است.
اعتماد ظریف به آمریکا و کشورهای اروپایی در مذاکره، توافق هسته ای، برجام و مذاکرات وین، حمایت از این خیانتکاران و جنایتکاران بوده است.
اعتماد عراقچی به آمریکا و کشورهای اروپایی در مذاکره، توافق هسته ای، برجام و مذاکرات وین، حمایت از این خیانتکاران و جنایتکاران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ما به هیچ وجه نباید به آمریکا و کشورهای اروپایی و مزدورانشان اعتماد کنیم.
۱۵:۰۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ما به هیچ وجه نباید به آمریکا و کشورهای اروپایی و مزدورانشان اعتماد کنیم.
مشکل برجام هم از سال 1394 تاکنون ثابت شده که دیگر از طریق مذاکرات وین وغیره حل نخواهد شد و حل نمی شود.
Iran (Islamic Republic of)
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۱۵:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.

اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا غلط و اشتباه بود و 100 درصد هم مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران هستند.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.

مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار و هم اروپا جنایتکار از همان ابتدا غلط و اشتباه بود و 100 درصد هم مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران هستند.
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، هر دو از سال 1357 تاکنون دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند.

آمریکا جنایتکار،کشورهای اروپایی جنایتکار، روسیه جنایتکار و هم کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.

بیش از 999 هزار انسان مظلوم، بی دفاع و بی گناه در ایران به دست آمریکا، اروپا، صدام، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، اسرائیل، داعش و سایر گروه های تروریستی شهید شدند
