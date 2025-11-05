باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه امروز چهارشنبه (۱۳ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان مجلس تذکراتی به دستگاههای اجرایی در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارائه دادند.
نادرقلی ابراهیمی در تذکری به وزیر راه گفت: متاسفانه از بی توجهی به گذرگاههای ترانزیتی سالیانه دهها میلیارد دلار از دست کشور میرود و در مقابل وزارت اقتصاد در خصوص مالیات خام فروشی غفلت کرده است و عملکرد آن تقریبا صفر بوده و منابع آن که میتوانست برای توسعه شرکتهای دانش بنیان استفاده شود به دست نیامد.
وی تصریح کرد: وزارت آموزش پرورش باید در به روزرسانی ارزش سهام فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند و وزارت صمت باید برای احیای صنعت پر درآمد فرش دستبافت اقدام کند و از رئیس جمهور انتظار میرود اجازه بی تحرکی و بی عملی و روزمرگی را ندهد و وفاق وسیلهای برای پوشش ترکِ فعلها و کوتاهیها نشود.
نماینده مردم اراک با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در کشور بحران ایجاد میکند، گفت: اگر کسانی بر حذف ارز ترجیحی تاکید میکنند، یعنی به دنبال بحرانزایی در کشور هستند در حالی که ۲۰ میلیارد دلار برای تامین مالی به ارز نیاز داریم، ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰۰ کشور در خارج بلاتکلیف مانده و ۴ میلیون تن نهاده در گمرکات منتظر ارز هستند.
ابراهیمی خواستار جلوگیری از سوزاندن مازوت در نیروگاههای اراک شد و گفت: افزایش آلایندگی و بیماریهای سخت و تعطیلی شهرها، تولید و اقتصاد اراک را تهدید میکند. پس از جنگ ۱۲ روزه هیچ کسی حق ندارد با سکوهای اینترنتی خارجی بدون رعایت اصل ۷۷ و با تجربه تهدیدات امنیتی، قرار دادی امضا کند.
مهدی طغیانی نیز در تذکر شفاهی گفت: وضعیت آلودگی در کلانشهرها بخصوص اصفهان بد است و در فصل زمستان، حداقل ۶۷ درصد آلودگی مرتبط با صنایع و حمل و نقل صنعتی است؛ در این میان سوخت مازوت در زمستانها با توجیه کمبود سوخت عملاً به مردم شهرها تحمیل میشود.
وی افزود: مشعل مازوتسوز ۱۰ هزار لیتر سوخت در ساعت میسوزاند و روزانه با سوزاندن ۶ الی ۸ میلیون لیتر مازوت، حدود ۵۰۰ تن گوگرد بر سر شهر میریزد. عوارض بیماریها و مشکلات ناشی از این موضوع ناگوار است.
ابراهیم رضایی در تذکری ادعا کرد: اخیراً زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سوخت در کشور شنیده میشود. به ویژه در رابطه با نوع اجرای این مسئله موضوعاتی مطرح میشود که میتواند برای کشور خطرناک باشد.
وی افزود: مجلس در این زمینه در جریان امور قرار ندارد و ما نگران این شرایط هستیم. به نظر میرسد باید مسئولین در این بخش دقت لازم را اعمال کنند تا برخی از فجایع گذشته در آینده رخ ندهد.
حسین حق وردی نماینده مردم شهریار در مجلس در تذکر شفاهی گفت: ناکافی بودن حقوق کارمندان و حقوق بگیران مختلف در شرایط تورمی کنونی عیان است و از دولت میخواهم که حقوق همه حقوق بگیران به خصوص حقوق نیروهای مسلح و کارکنان شریف فرماندهی انتظامی کشور را که بسیار پائین است بهبود ببخشند.
عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: تذکر بنده به دولت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شائبههای مطرحشده درباره انحلال سازمان امور عشایری کشور است. سؤال اینجاست که در کدام اتاق فکر و با کدام کارشناسی چنین تصمیماتی گرفته میشود.
وی با بیان اینکه انحلال سازمان امور عشایری کشور تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت، افزود: عشایر و سازمان امور عشایری یکی از اصلیترین ستونهای تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میآیند.
حسن حسننتاج نیز در تذکری شفاهی گفت: حذف ارز ترجیحی تبعات اسفناکی بر معیشت و سفره مردم دارد و گران کردن بنزین چاره کار نیست.
وی افزود: صندوقهای درآمد ثابت که در ابتدا برای ساماندهی بازار سرمایه و حمایت از پسانداز مردم ایجاد شدهاند، امروز به عامل پنهان افزایش نرخ بهره و رکود تولید تبدیل شدهاند. از دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس میخواهم ترکیب داراییهای این صندوقها که بیش از هزار همت سرمایه را مدیریت میکنند، اصلاح و شفاف کنند و منابع آن را به سوی پروژههای مولد و اشتغالزا هدایت کنند.
نماینده مردم بابل در مجلس در تذکری دیگر به وزرای صمت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، بیان کرد: امروز در صنعت فولاد دیگر مزیت نسبی تولید وجود ندارد و حاشیه سود شرکتها عمدتاً به زیر ۱۰ درصد رسیده است. لطفا به فکر تولید فولاد باشد.
عثمان سالاری در تذکر شفاهی خود گفت: ما در این کشور یک قانون اساسی، ولی فقیه، رهبر و فرمانده اصلی داریم که تمامی مقامات و مدیران دولتی و حاکمیتی در هر رده و موقعیت شغلی موظف به اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه تعیین سیاستهای کلی نظام در ابعاد داخلی و خارجی از اختیارات اختصاصی و انحصاری مقام رهبری است، بنابراین هیچ مقام و مسئولی حق ندارد از اجرای گفتمان عدالتمحور، رویکرد وحدتطلبانه و تقریب اسلامی و اخلاقی که در آن تلاش برای تقویت همبستگی بین اقوام، مذاهب، شیعه و سنی است، تخطی کند.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر و صالح آباد در مجلس اظهار کرد: به منظور تحقق بهتر اصول سیاست راهبردی مقام معظم رهبری و تجلی هرچه بیشتر وحدت و انسجام ملی و اسلامی و تبلور عملی بیشتر انسجام ملی و اسلامی و خنثیسازی دسیسههای اختلاف افکن و تفرقه انگیز استکبار جهانی؛ لازم است مقامات کشوری و استانی توجه و تمرکز بیشتری بر استفاده از نخبگان و فرهیختگان بومی در سمتهای مدیریتی و اجرایی بر اساس اصل شایسته سالاری را داشته باشند.
سالاری بر ضرورت استفاده بیشتر از مدیران و کارگزارانی که در عمل و نه در شعار، اعتقاد و التزام عملی به وحدت و تقریب عملی بین اقشار مختلف جامعه، خصوصاً در مناطق تلفیقی اهل سنت و اهل تشیع، دارند، تأکید کرد.
غلامحسین زارعی در در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیش از سه سال از تعطیلی سینما بهمن (فانوس) بوشهر میگذرد و سینمایی که روزگاری یکی از نمادهای فرهنگی جنوب کشور بود، اکنون در سایه بیتوجهی و مسئولان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آیا این سطح از بیتفاوتی نسبت به نیازهای فرهنگی مردم بوشهر قابل توجیه و پذیرش است؟ تصریح کرد: لطفاً تعیین تکلیف کنید که در اسرع وقت نسبت به راهاندازی مجدد سینما فانوس (بهمن) بوشهر اقدام لازم انجام شود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مجتمع فرهنگی و هنری دلوار، شهر حماسه و رشادت، شهر رئیسعلی دلواری، همانگونه که در تماس تلفنی هم به شما اعلام کردم، ۱۲ سال است که رها شده است. چرا فکری برای این مجتمعهای فرهنگی نمیکنید؟ درخواست داریم، هرچه سریعتر تدبیری بیندیشید.
ولی داداشی در تذکری به دولت با بیان اینکه موقعیت استان گیلان بسیار حساس و برای کشور بسیار ویژه است، بیان کرد: ما در استان گیلان با چند کشور در حوزه خزر و با چندین استان در داخل کشور همسایه هستیم، لذا به لحاظ جغرافیایی یک موقعیت بسیار استراتژیک در استان گیلان وجود دارد؛ متاسفانه کارهای عمرانی و اقتصادی استان روی زمین مانده است.
وی اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر وارد استان گیلان میشود، اما متاسفانه از ضعف در مدیریت رنج میبرد. بنده تنها یک پیشنهاد برای دولت دارم، آن هم اینکه یک تیم قوی برای مدیریت استان گیلان انتخاب کنید.
علی خضریان نیز در تذکری مدعی شد: یک مقام دولتی در شورای اطلاع رسانی دولت، داماد لیسانسه خود را به یک شرکت بازرگانی، بین المللی برد و پس رانتها ایجاد میشود.
او در ادعای دیگری گفت: رانتها آنجایی شکل میگیرد که رئیس یک دانشگاه تخلف مالی دارد و برای او، حقوق ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان از شرکت خصوصی دیگری به نام خواهر خانم و برادر خانم و افراد دیگر رد میشود؛ وزارت بهداشت هم هیچ کاری نمیکند؛ بنابراین اگر میخواهید با رانت برخورد شود؛ قطعا مسئله رانت در کشور مسئله مقابله با علم نیست و موضوع این نیست که بخواهیم در مقابل علم، مالیات قرار دهیم و اتفاقا جوانانی که دنبال کار علمی هستند باید با معافیتها و تسهیلات مختلف کارشان را پیش برد.