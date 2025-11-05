باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوتیوب در اوایل اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۷۰۰ ویدئو مستند درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم تروریستی اسرائیل را حذف کرد؛ این اقدام پس از بستن حسابهای سه سازمان بزرگ حقوق بشری فلسطینی شامل الحق، مرکز المیزان برای حقوق بشر و مرکز حقوق بشر فلسطین انجام شد.
محتوای حذفشده شامل مستندی درباره مادرانی بود که از نسلکشی در غزه جان سالم به در بردهاند، همچنین تحقیقاتی درباره نحوه به قتل رسیدن شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی-آمریکایی و تصاویری از تخریب منازل در کرانه باختری اشغالی.
شایان ذکر است که اسناد جدیدی که در وزارت دادگستری آمریکا ثبت شده، نشان میدهد اسرائیل با صرف میلیونها دلار، بهصورت بیسروصدا پروژهای با نام «استر» را برای مهندسی افکار عمومی در پلتفرمهای اجتماعی پیش میبرد که ترکیبی از تبلیغات سیاسی پرهزینه و کمپینهای اینفلوئنسری با ظاهر مردمی است.
اوایل مهر امسال و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نتانیاهو با گروهی از اینفلوئنسرهای یهودی آمریکایی دیدار کرد. این افراد در پلتفرمهای اینستاگرام و تیکتاک دنبالکنندگان زیادی دارند.
وقتی یکی از آنها از او پرسید چطور میشود حمایت روبهکاهش از اسرائیل در میان کاربران آمریکایی را برگرداند، نتانیاهو جواب داد: «باید مقابله کنیم، با اینفلوئنسرهای خودمان. ما باید با سلاحهایی بجنگیم که متناسب با میدان نبرد امروز هستند و مهمترینشان، شبکههای اجتماعی است.»
منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز