باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ابراهیم شیرانی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحالوبختیاری اظهار داشت: استقبال کشاورزان از این الگوی کشت نشاندهنده تغییر رویکرد هوشمندانه آنان در مدیریت منابع آب است.
وی افزود: با توجه به خشکسالیهای اخیر و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کشت گیاهان کمآببر و پربازده، کشت زعفران در دستور کار قرار گرفته است.
شیرانی زعفران را یک گیاه اقتصادی با اشتغالزایی بالا دانست و یادآور شد: برداشت این محصول از اواخر مهرماه تا اوایل آذرماه است که به چهار گروه نگین یا سرگل، پوشال، دسته و کنج یا ریشه تقسیم میشود.
وی گفت: زعفران در طول تابستان نیاز به آب ندارد و باید در پاییز و اواخر اسفندماه یا ابتدای بهار آبیاری شود.
خالد طاهری مدیر صنایع غذایی و تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به نقش زنجیره ارزش زعفران در اقتصاد منطقه گفت: هماکنون چهار واحد تولیدی فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی فعال در استان، سالانه حدود ۲۳۰۰ تن انواع گیاهان دارویی و زعفران را فرآوری و روانه بازار میکنند.
وی بیان داشت: این روند در مسیر توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی، نقطه امیدی برای عبور استان از بحران آب و حرکت بهسوی کشاورزی هوشمند و سودآور است.
طاهری گفت: نیاز آبی پایین، ماندگاری بالا، ایجاد اشتغال مولد، درآمد پایدار برای کشاورز، بهرهبرداری پنج تا هفت سال با یک نوبت کشت و ارز آوری قابل توجه را از مزایای کشت زعفران عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به اختلاف ارتفاع چهارمحال و بختیاری نسبت به سطح دریا کلاله زعفران تولیدی دراین استان از کیفیت خیلی خوبی برخوردار است.
طاهری اضافه کرد: زعفران چهارمحال و بختیاری از کیفیت، طعم، رنگ و بوی مطلوبی نسبت به سایر زعفرانهای ایرانی برخوردار است.