باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدعلی رمضانی سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: به دستور استاندار مازندران با هدف ساماندهی واحد‌های خبازی نوع شش (آزادپز)، جلسه‌ای گروه کاری با حضور نمایندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اتحادیه نانوایان استان در محل اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی برگزار شد.

او با اشاره به روند ساماندهی واحد‌های آزادپز، افزود: تا پایان مهرماه امسال، ۹۸ درصد از واحد‌های آزادپز استان ساماندهی شده و در سامانه سیما ثبت و معرفی شده‌اند و در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت و پخت نان آزاد برای این واحد‌ها وجود ندارد.

رمضانی توسعه نان‌های محلی را اقدامی برای تقویت اقتصاد محلی و حفظ میراث غذایی منطقه دانست و گفت: در این طرح، ساخت نانوایی‌های محلی با حداقل هزینه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد دنبال می‌شود تا از توان و مهارت افراد تحت پوشش به‌ویژه زنان سرپرست خانوار استفاده شود و زمینه اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی آنان فراهم گردد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، افزود: با همکاری اتحادیه‌های خبازان استان و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری، عرضه و ترویج انواع نان محلی متناسب با ذائقه گردشگران در روستا‌ها و مناطق گردشگرپذیر در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن حفظ و احیای فرهنگ بومی و سنت‌های غذایی، زمینه توسعه پایدار و ارتقای معیشت ساکنان بومی مناطق کوهستانی و گردشگرپذیر فراهم شود.

رمضانی در پایان گفت: در این نشست، راهکار‌های اجرایی و چالش‌های پیش‌روی طرح توسعه نان محلی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسهیل اجرای آن اتخاذ شد تا به‌زودی شاهد گسترش نانوایی‌های محلی و رونق تولید نان‌های سنتی در استان باشیم.