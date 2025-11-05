پیکر صابر کاظمی ستاره والیبال ایران و ترکمن صحرا ساعت ۱۱ فردا (پنج‌شنبه ۱۵ آبان) در زادگاهش و مطابق با آداب و رسوم محلی به خاک سپرده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، زنده یاد صابر کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) دار فانی را وداع گفت.

پیکر صابر کاظمی ستاره والیبال ایران و ترکمن صحرا پس از طی مراحل اداری و قانونی با حضور خانواده و مسئولین فدراسیون والیبال، عصر امروز از بیمارستان پیامبران برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری راهی زادگاهش (شهرستان آق قلا) می‌شود.

با درخواست خانواده کاظمی به‌ویژه پدر زنده‌یاد صابر کاظمی و با توجه به شرایط روحی خانواده و وضعیت جسمانی این بازیکن ارزنده، مقرر شد پیکر ستاره فقید والیبال ایران به‌صورت مستقیم از تهران به آق‌قلا منتقل شود تا مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان در زادگاهش واقع در استان گلستان، شهرستان آق‌قلا، روستای قانقرمه مطابق با آداب و رسوم محلی برگزار شود.

برچسب ها: ستاره والیبال ایران ، فدراسیون والیبال ، والیبال قطر
خبرهای مرتبط
تسلیت عارف در پی درگذشت صابر کاظمی
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
به خانواده این عزیز صمیمانه تسلیت می گوییم
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد تسلیت به خانواده ایشان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
۰
۲
پاسخ دادن
صابر کاظمی درگذشت
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
آخرین اخبار
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد
گروه ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد
مجوز انتقال واحدی به فیلیپین ربطی به تیم نفت ندارد
محرومیت رضا کایالپ لغو شد؛ بازگشت قهرمان کشتی ترکیه
جریمه سنگین استقلال و تراکتور توسط AFC
باشگاه فجر اخطار گرفت
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم