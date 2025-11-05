رئیس مجلس با تشریح اهداف سفر به پاکستان گفت که در این سفر همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف که به پاکستان سفر کرده، در بدو ورود به اسلام آباد، گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه، با توجه به شرایط امروز منطقه و همچنین سطح ارتباطات دوجانبه، چه در حوزه پارلمانی میان مجالس ملی و سنا و گروه‌های دوستی و چه در حوزه توسعه همکاری‌های مشترک، روابط فعالی دارند.

وی ادامه داد: این سفر با توجه به شرایط امروز منطقه، ارتباطات دوجانبه و روابط بین پارلمان‌های دو کشور و گروه‌های دوستی انجام‌گرفته و در این سفر دیدار با مقامات پارلمانی و دولتی با محور پیگیری همکاری‌های تجاری و سیاسی و امنیتی انجام می‌شود.

رئیس مجلس بیان کرد: در این سفر موضوع روابط دوجانبه و موضوعات مهم منطقه و اولویت‌های دو کشور و مسائل جهان اسلام مطرح می‌شود. علاوه بر این بسیاری از توافقات و تفاهماتی که در گذشته میان دو کشور صورت گرفته و اکنون در مرحله پیگیری، تحقق و تکمیل قرار دارد، طرح خواهد شد.

به گزارش ایسنا، قالیباف رئیس مجلس امروز در راس هیاتی برای سفر رسمی ۳ روزه راهی پاکستان شد؛ دیدار و گفت‌و‌گو با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان و مقامات ارشد سیاسی از جمله محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در این سفر است.

