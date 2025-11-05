باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: آموزش و تحصیل از بنیادی‌ترین ارکان توانمندسازی در هر جامعه به شمار می‌رود، زیرا با ارتقای سطح دانش، مهارت و آگاهی، زمینه رشد فردی و جمعی را فراهم می‌کند. فردی که از آموزش کافی برخوردار است قادر خواهد بود توانایی‌های خود را شناسایی کند، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرد و نقش مؤثری در مسیر توسعه جامعه ایفا کند؛ بنابراین آموزش نه‌تنها باعث افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی می‌شود بلکه در ارتقای اعتمادبه‌نفس، احساس مسئولیت اجتماعی و روحیه مشارکت نیز تأثیرگذار است.

ذکایی‌فر با اشاره به فرارسیدن روز دانش‌آموز (۱۳ آبان) افزود: این روز یادآور نقش مهم و تأثیرگذار نسل جوان در پویایی و پیشرفت کشور است، فرصتی برای تجلیل از تلاش، آگاهی و روحیه پرسشگر دانش‌آموزانی که آینده‌سازان میهن محسوب می‌شوند. ۱۳ آبان نمادی از شجاعت، ایستادگی و آگاهی نوجوانانی است که با درک مسئولیت اجتماعی خود، مسیر حق‌طلبی و استقلال را برگزیدند. امروز نیز دانش‌آموزان با تلاش در مسیر علم‌آموزی، اخلاق‌مداری و مهارت‌آموزی می‌توانند در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا کنند. بزرگداشت این روز یادآور اهمیت آموزش، تربیت و پرورش نسلی پویاست که با اندیشه و آگاهی، فردایی روشن‌تر را برای جامعه رقم خواهند زد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، یکی از وظایف و مأموریت‌های اصلی سازمان بهزیستی، توانمندسازی جامعه و افراد نیازمند به‌ویژه کسانی است که از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در مسیر توانمندسازی، آموزش و ادامه تحصیل است. در همین راستا، سازمان بهزیستی از دانش‌آموزان تحت پوشش خود حمایت می‌کند. در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این سازمان هستند که شامل دانش‌آموزان دارای معلولیت، فرزندان بانوان سرپرست خانوار، فرزندان مقیم مراکز بهزیستی، کودکان کار و همچنین دانش‌آموزان خانواده‌های افراد دارای معلولیت می‌شود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: بهزیستی علاوه بر مأموریت‌های حمایتی خود هر ساله با هدف تأمین اقلام و لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، پویش "همه حاضر" را برگزار می‌کند. در این پویش، کمک‌های مردمی و خیرخواهانه برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری می‌شود. امسال نیز مانند سال‌های گذشته این پویش برگزار شد و در برخی استان‌ها صد درصد دانش‌آموزان تحت پوشش از این کمک‌ها بهره‌مند شدند.

ذکایی‌فر با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی و توانمندسازی شغلی دانش‌آموزان تحت پوشش گفت: علاوه بر بخش حمایتی، توجه به پیشرفت تحصیلی و هدایت دانش‌آموزان در مسیر مناسب تحصیلی و شغلی از اهداف اصلی سازمان است. از سال گذشته، طرحی با عنوان غربالگری استعدادیابی و مهارت‌آموزی به‌صورت پایلوت در چند استان اجرا شد و امسال از دو هفته گذشته، این طرح به‌صورت رسمی در سراسر کشور آغاز شده است.

وی توضیح داد: در این طرح، دانش‌آموزان تحت پوشش به‌ویژه در گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال، مورد استعدادیابی قرار می‌گیرند تا براساس ویژگی‌های فردی، استعداد و علاقه، در مسیر رشته تحصیلی و شغل مناسب هدایت شوند. مربیان آموزش‌دیده‌ای نیز در این فرآیند همراه دانش‌آموزان هستند تا مسیر رشد و انتخاب صحیح را برای آنان هموار کنند.

به گفته وی، یکی از بخش‌های مهم این طرح، مهارت‌آموزی است و مهارت‌های پایه و نرم، یکی از اضلاع اصلی توانمندسازی محسوب می‌شوند به همین منظور، دو بسته خدمتی طراحی شده است، یکی شامل مهارت‌های پایه مانند خودآگاهی، حل مسئله، مدیریت هیجانات و کار گروهی و دیگری شامل مهارت‌های فنی و حرفه‌ای. دانش‌آموزان پس از گذراندن این دوره‌ها و اخذ گواهی مهارت از سازمان فنی‌وحرفه‌ای، وارد مراحل ارائه خدمات شغلی و کاریابی خواهند شد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در راستای حمایت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، سازمان بهزیستی کشور اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک با مؤسسات آموزشی و بنیاد‌هایی کرده است که در این حوزه به ارائه خدمات علمی و آموزشی می‌پردازند. در همین زمینه، بهزیستی با بنیاد علمی ـ آموزشی قلم‌چی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده که بر اساس آن، ۸ هزار نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان بورسیه آموزشی شده‌اند. همچنین، تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد علوی در دست اجراست که هدف آن ارتقای سطح تحصیلی دانش‌آموزان و پیشگیری از افت تحصیلی است در چارچوب این همکاری، قرار است ۱۷۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش برنامه‌های ارتقایی آموزشی قرار گیرند.

وی بیان کرد: امیدواریم که سایر مؤسسات و بنیاد‌های فعال در حوزه آموزش نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در کنار این سازمان قرار گرفته و در مسیر حمایت، آموزش و توانمندسازی تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

ذکایی‌فر در پایان گفت: هر ساله تعدادی از دانش‌آموزان تحت پوشش در کنکور سراسری شرکت می‌کنند و موفقیت‌های چشمگیری به دست می‌آورند. سال گذشته، ۶۰ نفر از دانش‌آموزان ما با کسب رتبه‌های سه‌رقمی در میان برترین‌های کنکور قرار گرفتند. امیدوارم با اجرای طرح‌های مؤثر سازمان بهزیستی در مسیر آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال، بتوانیم گام‌های مؤثری در توانمندسازی و استقلال این عزیزان برداریم.

منبع: سازمان بهزیستی کشور