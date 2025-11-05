رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام حجم سنگین تردد در محور‌های منتهی به شمال کشور به‌ویژه جاده چالوس، از اعمال محدودیت و انسداد جاده از عصر امروز جهت مدیریت بار ترافیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به دلیل افزایش حجم ترافیک در محور جنوب به شمال چالوس ـ آزادراه تهران–شمال و به‌منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع است.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۸:۰۰ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد تا خودرو‌های درگیر در ترافیک، تخلیه و محور به شرایط عادی بازگردد. 

سردار کرمی‌اسد تأکید کرد این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیک جنوب به شمال ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم، با تصمیم مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و پلیس راه کشور تمدید می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به حجم بی‌سابقه سفر‌ها در این محور گفت:خواهش ما از همه رانندگان این است که برنامه سفر خود را مدیریت کنند و از توقف‌های بی‌مورد در حاشیه مسیر پرهیز کنند. همکاری مردم باعث می‌شود عملیات تخلیه ترافیک سریع‌تر انجام شود.

سردار کرمی‌اسد چند توصیه مهم به رانندگان ارائه کرد:

پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت امکان، زمان سفر را به ساعات خلوت‌تر موکول کنند.

صبر و حوصله در رانندگی، پرهیز از سبقت‌های ناایمن و توجه به هشدار‌های نیرو‌های پلیس، موجب کاهش توقف و روان‌سازی ترافیک خواهد شد.

در زمان برگشت از محور‌های شمالی، سوخت خودرو و سلامت سیستم فنی را کنترل کنند تا خودرو در مسیر پرترافیک دچار نقص فنی نشود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: هدف پلیس، انسداد راه نیست؛ هدف، حفظ سلامت و ایمنی سفر و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی سنگین است.

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راه راهور
