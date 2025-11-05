رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت‌های علمی کشور از سوی معاونت علمی و فناوری، بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان و امنیت‌محور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت صبح امروز - چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا وزیر کشور گزارشی جامع از اجلاس اخیر وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در تهران برگزار شد، ارائه کرد.

مومنی در جریان ارائه این گزارش، ضمن تشریح دستاورد‌های اجلاس، به اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های گسترش همکاری‌های تجاری، توسعه گردشگری، تقویت امنیت منطقه‌ای و تسهیل صدور روادید میان کشور‌های عضو اشاره کرد و گفت: در این اجلاس موضوع شناخت متقابل اعتبار گواهینامه‌های رانندگی کشور‌های عضو اکو نیز در دستور کار جلسه آتی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گزارش مبسوطی از اصابت موشک‌های شلیک‌شده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به اهداف حساس و راهبردی در سرزمین‌های اشغالی و نتایج موفقیت‌آمیز آن ارائه داد.

سپس معاون علمی رئیس‌جمهور نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت‌های علمی کشور، چالش‌های موجود و پیشنهادات لازم برای رفع موانع و ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی ارائه کرد. در این گزارش، روند فراز و فرود جایگاه علمی ایران در جهان از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته بود.

رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان و امنیت‌محور تاکید کرد.

برچسب ها: هیئت دولت ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
توسط رئیس جمهور صورت گرفت؛
ابلاغ سیاست‌­ها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌­ای، علمی فناوری ناظر به شرایط ویژه کشور
بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه دستاورد‌های شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی
گزارش وزیر ورزش و رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاورد‌های یکساله گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
آخرین اخبار
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
تاکید پزشکیان بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان
قالیباف: همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
تاکید عراقچی بر همکاری سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
عارف: تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
قالیباف وارد اسلام‌آباد شد
نمایندگان مجلس: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ضابطان قانون استفاده می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
صمصامی: اسامی ۵۰۰ شرکت متخلف به دستگاه قضا ارسال شده است
عارف: علل سانحه سرویس مدارس دانش‌آموزان در تهران فورا بررسی شود
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
سوال ملی از وزرای ورزش و بهداشت اعلام وصول شد
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
قالیباف عازم پاکستان شد
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
حاجی‌بابایی: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان