باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیئت دولت صبح امروز - چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - به ریاست مسعود پزشکیان، برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا وزیر کشور گزارشی جامع از اجلاس اخیر وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در تهران برگزار شد، ارائه کرد.

مومنی در جریان ارائه این گزارش، ضمن تشریح دستاورد‌های اجلاس، به اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های گسترش همکاری‌های تجاری، توسعه گردشگری، تقویت امنیت منطقه‌ای و تسهیل صدور روادید میان کشور‌های عضو اشاره کرد و گفت: در این اجلاس موضوع شناخت متقابل اعتبار گواهینامه‌های رانندگی کشور‌های عضو اکو نیز در دستور کار جلسه آتی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گزارش مبسوطی از اصابت موشک‌های شلیک‌شده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به اهداف حساس و راهبردی در سرزمین‌های اشغالی و نتایج موفقیت‌آمیز آن ارائه داد.

سپس معاون علمی رئیس‌جمهور نیز گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت‌های علمی کشور، چالش‌های موجود و پیشنهادات لازم برای رفع موانع و ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی ارائه کرد. در این گزارش، روند فراز و فرود جایگاه علمی ایران در جهان از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته بود.

رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش، بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان و امنیت‌محور تاکید کرد.