قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۴  آبان ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد - شنبه ۱۰ آبان ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۴ آبان ماه
تشدید برخورد با اخلالگران توزیع نهاده های دامی/ واردکنندگان متخلف از سامانه حذف می شوند
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی