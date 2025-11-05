باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است که هرگونه نیروی تثبیت‌کننده‌ای که در نوار غزه مستقر می‌شود باید از «مشروعیت کامل بین‌المللی» برای حمایت از فلسطینیان برخوردار باشد.

دبیر کل سازمان ملل همچنین هشدار داد که آتش‌بس حاصل شده در این منطقه پس از «رنج و قحطی وحشتناک» همچنان شکننده است و به تضمین‌های بین‌المللی نیاز دارد.

به گفته مقامات غزه، رژیم صهیونیستی از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون بیش از ۸۰ بار این توافق را نقض کرده و صد‌ها فلسطینی را در چهار هفته گذشته به شهادت رسانده است.

نیروی بین‌المللی پیشنهادی برای غزه که گوترش به آن اشاره می‌کند، بخشی از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه بود. اما اینکه کدام کشور‌ها این نیرو را تشکیل می‌دهند، همچنان محل مناقشه است.

رژیم صهیونیستی مدعی است که ترکیه را در هیچ نقشی در این زمینه نخواهد پذیرفت. از طرفی، اردن و آلمان تأکید کرده‌اند که هرگونه نیروی بین‌المللی که در غزه مستقر می‌شود، باید دارای مجوز سازمان ملل متحد باشد.

پایگاه «آکسیوس» اخیرا به نقل از منابع خود اعلام کرده که این نیرو‌ها تا ماه ژانویه در غزه مستقر می‌شوند.

منبع: الجزیره