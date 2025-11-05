باشگاه خبرنگاران جوان ـ جنبش BDS در گزارشی اعلام کرد که طی دو دهه اخیر، حدود ۳۰۰ هزار کشاورز هندی به دلیل اجرای مدل‌های نئولیبرالی کشاورزی، که توسط آژانس توسعه‌ اسرائیل در هند ترویج شده‌اند، خودکشی کرده‌اند.

آژانس همکاری بین‌المللی توسعه اسرائیل (ماشاو)، که از سال ۱۹۵۸ به عنوان بازوی دیپلماسی توسعه‌ای این رژیم فعالیت می‌کند، معمولاً با عنوان «نماد همکاری جهانی» معرفی می‌شود. با این حال، جنبش تحریم، واگذاری سرمایه و مجازات (BDS) ماشاو را ابزاری برای سفیدنمایی سیاست‌های اشغال‌گرانه و تبعیض‌آمیز اسرائیل می‌داند. این جنبش که از سال ۲۰۰۵ برای پایان دادن به اشغال و نقض حقوق فلسطینیان شکل گرفته است، فعالیت‌های ماشاو را بخشی از راهبرد نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی اسرائیل در کشورهای در حال توسعه معرفی می‌کند؛ جایی که «کمک‌های توسعه‌ای» نه در خدمت نیازهای محلی، بلکه در راستای منافع ژئوپلیتیکی تل‌آویو قرار می‌گیرند.

زمینه‌ی شکل‌گیری BDS و نقد ماشاو به‌عنوان ابزار دیپلماسی

جنبش BDS، که توسط نهادهای مدنی فلسطینی بنیان‌گذاری شد، سه محور اصلی دارد: تحریم اقتصادی، واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها و فشار سیاسی برای پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی. این جنبش نهادهایی مانند ماشاو را هدف قرار می‌دهد که ظاهراً اهداف بشردوستانه دارند، اما در عمل بخشی از دیپلماسی نرم اسرائیل برای جلب حمایت سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شوند. ماشاو، زیر نظر وزارت خارجه اسرائیل، تاکنون در بیش از ۱۴۰ کشور فعالیت کرده و بیش از ۳۵۰ هزار نفر را آموزش داده است.