محمد بن سلمان در نامه‌ای به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، حمایت عربستان از فلسطینیان را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نامه‌ای از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی دریافت کرده است که در آن همبستگی عربستان سعودی با مردم فلسطین اعلام شده است.

خبرگزاری وفا گزارش داد که محمد بن سلمان گفت که کشورش همچنان به تلاش فلسطینیان برای تشکیل یک کشور مستقل متعهد است.

وی افزود که عربستان سعودی با شرکای بین‌المللی همکاری خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌رسد و درآمد‌های مالیاتی فلسطینیان که توسط اسرائیل توقیف شده است، آزاد می‌شود.

منبع: الجزیره

