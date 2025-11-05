ورزشگاه‌های مورد تایید سرمربی پرسپولیس برای برگزاری بازی رفت فصل جاری مقابل استقلال مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اوسمار ویه‌را سرمربی پرسپولیس، ورزشگاه‌های اراک، مشهد و شیراز را به عنوان گزینه‌های اصلی میزبانی این تیم در دربی رفت فصل جاری پایتخت معرفی کرده است.

بر اساس تصمیم کادر فنی، قرار است این سه ورزشگاه طی روز‌های آینده مورد بازدید و بررسی فنی قرار گیرند و در صورت فراهم نبودن شرایط میزبانی در هیچ‌یک از آنها، ورزشگاه یزد به عنوان گزینه چهارم در نظر گرفته خواهد شد.

در همین راستا محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس مأموریت یافته تا از این ورزشگاه‌ها بازدید کرده و گزارش نهایی را به کادر فنی ارائه دهد تا تصمیم نهایی درباره محل برگزاری دیدار سنتی پرسپولیس و استقلال اتخاذ شود.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال ۱۴ آذرماه در هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر برگزار می‌شود.

منبع: مهر

