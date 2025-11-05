وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که به‌دلیل نوسازی تسلیحات آمریکایی، مسکو باید فوراً مقدمات انجام آزمایش‌های هسته‌ای تمام‌عیار را آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه در جلسه شورای امنیت این کشور به ریاست ولادیمیر پوتین گفت که مسکو باید فوراً مقدمات آزمایش‌های هسته‌ای تمام‌عیار را فراهم کند.

بلوسوف گفت: «آمریکا درگیر نوسازی سریع سلاح‌های تهاجمی استراتژیک خود است. من معتقدم که شروع فوری مقدمات لازم است.»

در همین جلسه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به مقامات ارشد خود دستور داد تا پیشنهاداتی را در مورد آزمایش‌های احتمالی سلاح‌های هسته‌ای تهیه کنند. پوتین گفت که روسیه همیشه به تعهدات خود تحت پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بوده است، اما اگر آمریکا یا هر قدرت هسته‌ای دیگری چنین سلاحی را آزمایش کند، روسیه نیز این کار را خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته دستور ازسرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را پس از حدود ۳۰ سال توقف، صادر کرد. ترامپ دقایقی پیش از دیدارش با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «به دلیل برنامه‌های آزمایش سایر کشورها، من به وزارت جنگ دستور داده‌ام تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ما را در سطحی برابر آغاز کند.»

 آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا در سال ۱۹۹۲ انجام شد و بعد از آن «جورج بوش» رئیس‌جمهور اسبق این کشور با پایان جنگ سرد دستور توقف اجرای آزمایش‌ها را صادر کرد.

شایان ذکر است که روسیه پس از فروپاشی شوروی هرگز آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. اتحاد جماهیر شوروی آخرین بار در سال ۱۹۹۰ و چین در سال ۱۹۹۶ آزمایش هسته‌ای انجام دادند.

وزارت امور خارجه چین از ایالات متحده خواسته تا به تعهد خود در مورد توقف آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد و تعادل و ثبات استراتژیک جهانی را حفظ کند.

منبع: کی‌یف ایندیپندنت

برچسب ها: وزیر دفاع روسیه ، آزمایش هسته‌ای ، ترامپ
France
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
باید پناهگاه هسته ای و دارو های ضد رادیواکتیو داشت.
