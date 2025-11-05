فهرست تیم ملی امید برای حضور در تورنمنت قرقیزستان اعلام شد که ۱۲ باشگاه لیگ برتری نماینده دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید لیست ۲۳ بازیکن را برای حضور در تورنمنت قرقیزستان منتشر کرد که به شرح زیر است:

امیرمهدی مقصودی و آریا شفیع‌دوست از سپاهان

آرش مرتضوی از ذوب آهن

محمدحسین صادقی از پرسپولیس

سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی نیا از استقلال

افشین صادقی، عرفان جمشیدی از پیکان

حجت احمدی از استقلال خوزستان

عرشیا وثوقی فر از فجر شهید سپاسی

فرزین معامله گری از شمس آذر

حمیدرضا ضرونی و مسعود محبی از خیبر خرم آباد

دانیال ایری، عباس حبیبی و مهدی جعفری از ملوان بندر انزلی

امید امیری از نساجی مازندران

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی و بهرام گودرزی از آلومینیوم اراک

علیرضا صفری از چادرملوی یزد

محمدجواد حسین نژاد از دیناموماخاچ قلعه روسیه

محمدمهدی زارع از اخمت گروژنی روسیه

شایان ذکر است تورنمنت قرقزستان با شرکت تیم‌های ملی امید روسیه، بحرین و میزبان برگزار می‌شود.

برنامه بازی‌های تیم ملی امید به شرح زیر است:

ایران - روسیه؛ ۲۱ آبان

ایران - قرقیزستان؛ ۲۴ آبان

 ایران -بحرین؛ ۲۷ آبان

انتهای پیام

برچسب ها: تیم ملی امید ، امید روانخواه
خبرهای مرتبط
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
همکاری قلعه‌نویی با روانخواه/ امیدها به تیم‌ملی دعوت نمی‌شوند
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
آخرین اخبار
زمان بازگشت ستاره تیم ملی اعلام شد
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
پیروزی یاران پارسا فلاح در اولین بازی فصل لیگ NCAA
وزیر ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک وارد ریاض شدند
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
میرباقری: برگزاری و سطح مسابقات داخلی با رقابت‌های جهانی برابری می‌کند
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
حریفان شمشیربازان ایران در جام جهانی الجزایر مشخص شدند
والیبالیست‌های ایرانی گام اول را محکم برداشتند + فیلم
بازیکنان شاخص در لیست تیم ملی امید/ تراکتور و فولاد نماینده‌ای ندارند
گزینه‌های نهایی پرسپولیس برای دربی مشخص شد
حسن یزدانی راهی استقلال شد/ ۷ میلیارد برای ۲ مبارزه
درخواست پدر صابر؛ مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ پنج شنبه با آداب و رسوم محلی
همکاری قلعه‌نویی با روانخواه/ امیدها به تیم‌ملی دعوت نمی‌شوند
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد