باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران امروز -چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه- در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از سفر خود به عربستان سعودی با هدف توسعه روابط و هماهنگی‌های دوجانبه خبر داد.

وی در جریان این سفر با «عبدالرحمن الرسی» معاون امور بین‌الملل وزارت خارجه عربستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محور اصلی این رایزنی‌ها، تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مرتبط با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و چندجانبه، همچنین موضوعات حقوق بشری و همکاری‌های حقوقی و قضایی بود.

غریب‌آبادی با تأکید بر آثار مثبت روابط حسنه ایران و عربستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، نوشت: «ایران و عربستان با بهره‌گیری از اشتراکات موجود و در سایه احترام متقابل و حسن همجواری، می‌توانند منافع مشترک ملت‌های خود و صلح و ثبات منطقه‌ای را در شرایط پیچیده بین‌المللی دنبال کنند.»

در این دیدار، طرفین ضمن مرور روند رو به رشد همکاری‌ها در نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، درباره تحولات مرتبط با حقوق بشر، همکاری‌های قضایی و تقویت نقش سازمان همکاری اسلامی تبادل نظر کردند.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت افزایش اثرگذاری سازمان همکاری اسلامی در موضوعات مهم، از جمله محکومیت جنایات رژیم اشغالگر در غزه و تجاوزات آن در منطقه، و گسترش همکاری میان اعضای سازمان تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار ارتباط و گفتگوی سازنده میان دو دولت، روند رو به رشد روابط ایران و عربستان با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.